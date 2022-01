Med en formidabel sluttspurt var Karoline bare 3 sekunder unna seieren i det sterke feltet i gatene i Valencia. Vinner ble den kenyanske jenten Norah Jeruto Tanui på 30:34 mens Karoline Bjerkeli Grøvdal klokket inn til 30:37, som ikke er langt unna den norske rekordnoteringen på 30:32 som hun gjorde i Hytteplanmila i 2020.

Fra starten av ble det satt fart i gruppe med 6 kvinner, blant dem Karoline Bjerkeli Grøvdal. Kvinnefeltet startet et kvarter før herrene, men det var satt opp to mannlige fartsholdere. Etter tre kilometer var det bare fem i tetgruppen, og da de nærmet seg halvveis måtte også svenske Meraf Bahta gi noen meter. På dette tidspunktet i løpet så det ut til at også Karoline fikk problemer med farten, hun lå bakerst i feltet, og de fremste med Norah Jeruto Tanui i spissen dro i fra. Men den viste seg at den ene fartsholderen som hadde jobben med å taue Karoline fikk problemer med tempoet. Etter 8 – 9 kilometer løp hun derfor forbi ham, og inn den siste kilometeren mot mål satte Karoline Bjerkeli Grøvdal inn en skikkelig sluttspurt med turbo og trøkk, og hun hentet inn alle løperne foran henne med unntak av vinneren Norah Jeruto Tanui. Hvis hun hadde satt inn dette trykket litt tidligere kunne hun kanskje vunnet løpet, det var Karoline som hadde størst fart inn mot mål.

Meraf Bahta klarte å hente seg inn og tok tredjeplassen.

Til NRK forteller Karoline det slik:

– Fra fem til sju kilometer syntes jeg det gikk litt for lett. Da viser det seg at haren var ferdig, så jeg måtte gå forbi han. Jeg følte jeg hadde litt for masse igjen i dag, så jeg er litt irritert, for jeg føler jeg kunne tatt persen min, sier Grøvdal til NRK.

Mennene

I mennenes felt var det favoritten Daniel Simiu Ebenyo som tok føringen fra start og vant på sterke 26:57. Britiske Emile Cairess løp inn til en 5. plass på tiden 27:44, som er en tangering av den britiske rekorden til Mo Farah. Beste norske løper ble Kristian Ulriksen som løp inn til 32:21.

Top results women 10km elite

Norah Jeruto (KEN) - 30:34 Karoline Grovdal (NOR) - 30:37 Meraf Bahta (SWE) - 31:23

Top results men 10km elite

Daniel Simiu Ebenyo (KEN) - 26:57

Chimdessa Debele Gudeta (ETH) - 27:10

Jacob Krop (KEN) - 27:23

Alle resultater fra 10K VALENCIA IBERCAJA 2022

15 beste kvinner:

Pos. Nr. Name Club Country Official T. Real T. 1 2 NORAH JERUTO TANUI NIKE KEN 30:35 30:34 2 4 KAROLINE BJERKELI GRØVDAL NIKE NOR 30:38 30:38 3 3 GLADYS CHEPKURUI ASICS KEN 30:48 30:45 4 16 ANCHINALU DESSIE GENANEH ADIDAS ETH 31:01 30:59 5 5 MERAF BAHTA ADIDAS SWE 31:22 31:22 6 17 FTAW ZERAY BEZABH Etiopía ETH 32:07 32:05 7 18 DIANA CHESANG Kenia KEN 32:24 32:22 8 13 MERITXELL SOLER DELGADO Avinent Manresa ESP 32:34 32:32 9 6 MAHLET MULUGETA ALEMU NNRT ETH 32:45 32:44 10 9 MAITANE MELERO LACAISA Grupoempleo Pamplona AT ESP 32:47 32:46 11 2145 BETH KIDGER INDEPENDENT GBR 32:53 32:50 12 11 BEATRIZ ÁLVAREZ DÍAZ C.Valencia Atletismo ESP 32:54 32:52 13 14 STEPHHANIE DAVIS Gran Bretaña GBR 32:58 32:58 14 12 MARÍA BOUCHARD Francia FRA 33:05 33:05 15 10 LAURA MÉNDEZ ESQUER P.Castellon ESP 33:25 33:23

15 beste menn:

Pos. Number Name Club Country Official T. Real T. 1 21 DANIEL SIMIU EBENYO NIKE KEN 26:58 26:58 2 24 CHIMDESSA DEBELE GUDETA ADIDAS ETH 27:10 27:09 3 26 JACOB KROP ADIDAS KEN 27:23 27:22 4 23 BONIFACE KIBIWOTT ASICS KEN 27:44 27:42 5 36 EMILE CAIRESS Leeds City AC GBR 27:44 27:43 6 55 PETER MARU NIKE UGA 27:58 27:56 7 29 KELVIN KIBIWOTT ADIDAS KEN 28:01 27:59 8 28 CARLOS MAYO ADIDAS ESP 28:11 28:11 9 32 SAMUEL BARATA Portugal POR 28:12 28:10 10 47 MOHAMMED BENYETTOU Francia FRA 28:13 28:11 11 22 JULIEN WANDERS ASICS SUI 28:14 28:13 12 2147 MAHAMED ABRAHIM INDEPENDENT GBR 28:16 28:14 13 53 ELIAS KIPCHUMBA MAIYO ASICS KEN 28:16 28:16 14 82 DURAN YOHAN INDEPENDENT FRA 28:19 28:15 15 27 JUAN ANTONIO PÉREZ SERRANO CLUB ATLETISMO ESP 28:22 28:22 238 89 KRISTIAN ULRIKSEN INDEPENDENT NOR 32:21 32:18 467 2025 MIKKEL TRØSTHEIM FLåVæRINGEN IL NOR 34:33 34:10 1276 2089 HÅVARD STÆRKEBYE MJøNDALEN IF NOR 40:14 39:38