I det fjerde rennet i årets Visma Ski Classics hadde arrangøren gitt deltagerne en skikkelig motbakkeutfordring, ikke ulikt de store sykkelrittene som bruker å ha klatreetapper i alpene.



De tre beste menn: Stian Hoelgaard, Johannes Eklöf og Tord Asle Gjerdalen. (Foto: Magnus Östh)

Mennene

Etter en ren transportetappe startet oppstigningen i rennet som hadde fått navnet Prato Piazza Mountain Challenge. Det var på forhånd knyttet en usikkerhet til om løperne skulle bruke festesmurning eller om de skulle bruke glatte ski og staking. Alle rennene i denne serien er basert på klassisk skiteknikk, noe som innebærer at det brukes ski uten festesmurning, kun glider, og at det i realiteten er en stakekonkurranse.

Men opp gjennom svingene viste det seg raskt at det var stakerne med glatte ski som klarte seg best, dem med festesmurning falt av. Eller så var det slik at de beste hadde valgt rett utstyr.

For mennene ble det fra ganske langt nede i bakken skilt ut en gruppe på 10 – 12 løpere i tetgruppen, men noen av disse falt av etter hvert. Norske Stian Hoelgaard var aktivt med, og gikk for en seier etter at han har hatt en mengde pallplasseringer uten å gå helt til topps.

Men i de siste stigningene før løypen flatet ut mot målområdet var det svenske Johannes Eklöf som demonstrerte at han hadde en ekstramotor på lur og satte inn et rykk som raskt gav ham rundt 10 sekunder til resten av gruppen, der blant andre Tord Asle Gjerdalen var aktivt med. Dette forspranget holdt han helt til mål og ga igjen svensk seier i et Ski Classics-renn.

Kvinnene

Også for kvinnene ble det stakerne som gjorde det best. Her ble det et oppgjør i trioen Emilie Fleten, Ida Dahl og Astrid Øyre Slind. Astrid gikk med feste under skiene og hun klarte ikke å dra i fra de andre to opp bakken. Og i det flatere partiet på toppen var det Ida Dahl som tok seieren foran Astrid Øyre Slind og Emilie Fleten.

10 beste menn:

RANK ATHLETE TEAM TIME 1 JOHANNES EKLÖF TEAM RAMUDDEN 1:40:35.8 2 STIAN HOELGAARD TEAM CURIRA 1:40:43.4 3 TORD ASLE GJERDALEN TEAM XPND FUEL 1:40:46.3 4 ALEXEY SHEMIAKIN RUSSIAN WINTER TEAM 1:40:50.0 5 MAX NOVAKY TEAM RAMUDDEN 1:40:55.2 6 MARTIN JOHNSRUD SUNDBY TEAM KOTENG EIDISSEN 1:41:38.2 7 OSKAR KARDIN TEAM RAGDE CHARGE 1:41:38.6 8 HERMAN PAUSY TEAM RAMUDDEN 1:42:25.5 9 MAGNUS VESTERHEIM TEAM KAFFEBRYGGERIET 1:42:43.1 10 EMIL PERSSON LAGER 157 SKI TEAM 1:43:25.6

10 beste kvinner

RANK ATHLETE TEAM TIME 1 IDA DAHLY TEAM RAMUDDEN 1:53:47.0 2 ASTRID ØYRE SLIND TEAM KOTENG EIDISSEN 1:53:55.0 3 EMILIE FLETEN TEAM XPND FUEL 1:54:04.3 4 BRITTA JOHANSSON NORGREN LAGER 157 SKI TEAM 2:01:24.0 5 SOFIE ELEBRO TEAM NÆRINGSBANKEN 2:02:50.1 6 LINA KORSGREN TEAM RAMUDDEN 2:03:11.0 7 LINN SÖMSKAR TEAM EKSJÖHUS 2:04:57.3 8 OLGA TSAREVA RUSSIAN WINTER TEAM 2:06:08.4 9 FRIDA ERKERS TEAM ROBINSON TRENTINO 2:06:57.7 10 LAILA KVELI TEAM ENGCON 2:07:06.4