Jørgen Baklid på vei til seier i H21.- Jeg har gått bedre i dag enn i går. I tillegg hjelper det at både ski og staver er hele gjennom løpet, sa Jørgen Baklid etter søndagens løp. Etter brukket ski og mindre bra resultat på sprinten under Ski-o-treff på Gåsbu lørdag, var unggutten fra Konnerud i dag snillere med utstyret og bedre i gjennomføringen under dagens mellomdistanse.- I går måtte jeg bare komme meg til mål etter at den ene bakskien knakk i en dump. I dag fløt det bedre, selv om jeg har noe «småplukk» her og der, sier han om løpet som ga han seier.