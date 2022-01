Det finnes høyere fjell og tøffere terreng - og faktisk også lengre løp, men arrangøren av Montane Spine Race har likevel sine ord i behold når de skriver: The Montane Spine Race is widely regarded as one of the world’s toughest endurance races.

Spine Race er i alle fall kjent som Storbritannias tøffeste løp der løperne følger turistruten The Pennine Way inntil 7 døgn i noe av det vakreste, vanskeligste og mest utfordrende terrenget som finnes i England. Non-stop ultraløpet er hele 268 miles eller 431 kilometer - og forholdene kan variere voldsomt fra år til år og fra dag til dag. Løperne kan sove underveis, men klokka går hele tiden.



Forholdene varierer fra år til år, men værhardt er det uansett i de britiske fjellene. (Foto: Spine Race 2016)

To nordmenn har fullført løpet tidligere; Først ut var Leif Abrahamsen fra Romerike Ultraløperklubb som var en av bare 20 løpere som kom til mål i 2016 - ett år med enorme snømengder i de britiske fjellene. Leif kom inn på et sterk 10. plass etter 160 timer og 24 minutter. To år senere fullførte Thomas Øderud fra Kristiansand Løpeklubb på 144 timer og 15 minutter. Han var da nummer 16 av 53 fullførende løpere. Leif var med også dette året, men måtte bryte underveis.





Leif Abrahamsen på CP2 i Hawes etter 172 km og 5500 høydemeter. (Privat foto)



310 kilometer er løpt - 100 km igjen

Leif Abrahamsen er altså med for tredje gang, og ligger svært godt an til å fullføre dette tøffe løpet for 2. gang. Etter "bare" 85 timer har han kommet til Greenhaed 310 km (over 10000 høydemeter) ut i løpet, noe som vitner om både god form og bra forhold årtiden tatt i betraktning. Målgang må skje senest søndag 09 norsk tid, 8 døgn etter start, men mye tyder på at Leif kan komme i mål tidlig fredag.

Stormen Arwen som har herjet i Northumberland National Park har felt tusenvis av trær der løperne skulle passere, så arrangøren har sett seg nødt til å transportere løperne forbi dette området. Det gjør at løypa i år blir ca 24 km kortere, ca 387 km totalt.

Det betyr at Leif har ca 100 km igjen til målgang i Kirk Yetholm, i stedvis tøft fjellterreng, spesielt de siste 4 milene. I Greenhead har han tatt en sovestopp, og det blir nok også en stopp siste natta, sier kona Anita, som supporterer via telefon hjemmefra.

Leif kom inn til Greenhead som 11. mann av de 80 som fortsatt er med i løpet. 41 løpere har foreløpig brutt eller misset cutoff-tiden.



