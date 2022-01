Langløpsserien Ski Classics har beveget seg til Pontresina, og på lørdag er det klart for rennet La Diagonela. Vi får håpe på en noe mildere temperatur enn hva som var tilfelle i fjor, da store deler av feltet fikk problemer med frostskader.



Petter Northug spenner på seg skiene

Langrenn.com kunne tidligere i uken melde at Petter Northug er påmeldt til rennet. Han har tilbragt den siste tiden i Livigno (som er en kort kjøretur fra Pontresina), for å tilvenne seg høyden. Northug har tidligere hatt manglende innrapportering til WADA i forbindelse med tidligere comeback, noe som har vært problematisk i forhold til hans FIS-lisens. Dette medfører at han nå stiller til start i mosjonsklassen. De som følger Northug på Strava kan tydelig se at det legges ned solide treningsøkter.

Petter Eliassen til Marcialonga

Vi har hørt rykter om at den store langløpskongen Petter Eliassen skal stille til start i Marcialonga søndag 30. januar.

- Ja, det stemmer at jeg skal gå i Marcialonga, bekreftet han til Kondis fredag formiddag.

På spørsmål om han vurderer flere renn denne sesongen, svarer han at han ikke har konkrete planer om flere Ski Classics-renn foreløpig, men at han skal gå Border Crossing Challenge Hålogalandsløpet den 3. april. Dette er et klassisk renn som går i Bjerkvik. Rennet er et Ski Classics Challenger-renn.

I sine siste aktive år som langløper, gikk Eliassen for Team Leaseplan og etter hvert BN Bank. Denne gangen skal han stille for Team Robinson Trentino, som er et italiensk amatørlag fra Trentino-regionen.

Når han blir spurt om hva som er motivasjonen for å stille til start, så er svaret enkelt og greit at han vil ha en fin tur. Han synes Marcialonga er et fantastisk renn, og han gleder seg til å reise til Italia, og oppleve hele stemningen rundt rennet igjen.

Føler du et press for å prestere, med tanke på hva slags resultater du har å vise til fra tidligere?

- Jeg føler et visst press, da mange har fått med seg at jeg skal gå. Men, jeg prøver å ikke tenke for mye på det. Jeg har vært så heldig og vunnet dette rennet i 2019. Det var en stor opplevelse, forteller Eliassen.





Petter Eliassen staket seg inn til seier i Marcialonga i 2019. (Foto: Magnus Östh)



Når det gjelder målet for rennet, så sier han at han ønsker å gjennomføre med stil. Med andre ord, ikke gå på en altfor stor smell underveis. Etter at han la opp, har han holdt treningen ved like blant annet ved å gå på rulleski til og fra jobb, noe som er 12 kilometer hver vei. Han kombinerer med noe styrketrening og skigåing. Han forteller til Kondis at det har blitt gradvis mindre trening i høst og vinter, men at han har deltatt i lokale konkurranser på ski, noe som selvfølgelig er fin trening.

Gleder du deg til Marcialonga?

- Jeg både gruer og gleder meg. Håper det blir en fin opplevelse, avslutter Eliassen.



Det blir spennende å se både Northug og Eliassen i helgene som kommer. Begge to er nok i ganske solid form. Sistnevnte duellerte mot Finn Hågen Krogh om seieren i et lokalt renn i Alta sist helg, og Eliassen var (kun) snaut et halvminutt bak vinner Hågen Krogh.