Anita Moen sammen med Trysil ILs øvrige KM-deltagere (fra v.): Qinghang He (gull og sølv M i senior), sønnen Kristian Moen Bonden (to gull i G14, Magnus Borg Faldmo (4. pl i M18 søndag) og Elfinn Borg Faldmo (to gull i G16). (Foto: Trysil IL)