Trysil-Knut rennet har en historie helt tilbake til 1937, og etter etter fjorårets avlysning kunne Søre Osen IL endelig arrangere skirenn igjen for 200 deltagere. Jubileumsrennet måtte imidlertid arrangeres i løypenettet til Elverum Turforening på Flishøgda grunnet snømangel i originaltraseen.





Historisk sus: Tore Stengrundet sørget sammen med Jan Kristian Haugnæss for historisk sus i jubileumsrennet i Trysil-Knut ved å gjennomføre i utstyr anno 1922 som forberedelser til Jubileumsvasan om 14 dager.

Visma Challenger Series

Reserveløypa som også ble benyttet i 2016 var på 34 km i relativt snilt terreng med slake stigninger og trygge utforkjøringer i 600-750 meters høyde. Det falt 5-10 cm snø i løpet av natta, og det lavet også ned akkurat da Visma Challenger-klassen pigget ut fra start et kvarter før de ordinære turklassene.



Siden Trysil-Knut rennet er en del av Visma Challenger Series får vinnerne av rennet 50 poeng i Ski Classics serien, og det vanket pengepremier til de tre beste i hvert kjønn på 5000 kr, 2500 kr og 1000 kr. I tillegg ble det delt ut spurtpriser etter 17 og 30 km på samme punkt etter den hardeste kneika på Rogstadbakkvollen, et populært turmål for skiglade i Elverums-distriktet

Stakespurt

Åslia Skilag og Team Næringsbankens Vinjar Skogsholm greide til tross for forholdene å opparbeide seg en luke på et halvt minutt på den første av de to rundene. Forspranget var halvert ved den andre spurtprisen på Rogstadbakkvolden etter 30 km, og i den lette avslutningen ble han innhentet av Matias Sølvsberg Noren, Team Ntnui Sweco. NTNUI-løperen fra Hamar var hakket vassere i avslutningen og sikret seieren med fire tiendelers margin på TK-vinneren fra 2013 fra Rena. Erling Stølen, Norconsult BIL/Fiskebeinern SK kom inn bare ti sekunder bak duellantene.

Team-work

Team Driv Treninga-duoen Ulrika Axelsson og Lene Ådlandsvik var i tet fra start til mål i kvinnenes eliteklasse, der den svenske jenta tok begge spurtprisene og totalseieren med noen få sekunders margin på den lokalkjente team-venninna fra Sørskogbygda. Åslias Ragnhild Bolstad vant til slutt den lokale veteranduellen med Nybergsunds Lin-Iren Sætre og tok den 3. Visma Challenger-sjekken.





Veteran-staker: Ragnhild Bolstad (57) pigget inn til en sterk 3. plass i eliteklassen.





Klassiker: Lin-Iren Sætre i klassisk diagonal kjempet med Ragnhild Bolstad om 3. plassen i eliteklassen.



Trysil-Knut rennets nettsider

Trysil-Knut rennets facebookside

Samleside for Trysil-Knut rennet



De beste i det 60. Trysil-Knut rennet 29.01.2022: Kvinner (15 deltagere): Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Ulrika Axelsson Sya SK/Team Driv Trening KE 1:52:27.2 0:00.0 2 Lene Ådlandsvik Team Driv Trening KE 1:52:34.7 0:07.5 3 Ragnhild Bolstad Åslia Skilag KE 1:58:07.6 5:40.4 4 Lin Iren Sætre Nybergsund IL KE 1:59:44.9 7:17.7 5 Elise Bryn Team Driv Trening KE 2:04:24.4 11:57.2 6 Hilde Gudem NITTEDAL K41-45 2:19:50.4 27:23.2 7 Ingrid Løset Nobil/Nydalens Skiklub K26-30 2:20:05.1 27:36.9 8 Toril Kure ROS, IL/Ros,Il /Sport1 Røyken K56-60 2:22:32.9 30:05.7 9 Lena Sponberg Stokke IL K21-25 2:26:31.5 34:04.3 10 Thea Hildeng Høybråten og Stovner IL K19-20 2:29:08.3 36:41.1 Menn (164 deltagere): 1 Matias Sølvsberg Noren NTNUI/Team Ntnui Sweco ME 1:36:28.9 0:00.0 2 Vinjar Skogsholm Åslia Skilag/Team Næringsbanken ME 1:36:29.3 0:00.4 3 Erling Stølen Norconsult BIL/Fiskebeinern SK ME 1:36:41.2 0:12.3 4 Ole Hulbak Hemsedal IL/Sweco BIL ME 1:38:07.5 1:38.6 5 Ferdinand Bohne Lyn Ski/Team Driv Trening ME 1:40:00.8 3:31.9 6 Magnus Waaler Rustad IL ME 1:40:01.0 3:32.1 7 Ivar Andre Ryttervold Åsen IL/Arctic Securities ME 1:40:01.1 3:32.2 8 Christian Melsom Myhre Heming, IL/Team Driv Trening ME 1:40:19.2 3:50.3 9 Philip Georg Johansen Trysilgutten IL ME 1:40:26.6 3:57.7 10 Torbjørn Vala Rustad IL ME 1:40:40.2 4:11.3 11 Audun Bakk Melhus IL ME 1:40:41.4 4:12.5 12 Erik Andre Syversen Asbjørn Nordsveen AS ME 1:40:42.4 4:13.5 13 Nils Ingar Aadne Andebu IL/Team Kaffebrygg. ME 1:40:43.4 4:14.5 14 Jens Andersen Sport 1 Kløfta/Gjerdrum IL Ski ME 1:40:58.3 4:29.4 15 Martin Hallberg Fossum If/Norconsult BIL ME 1:42:08.5 5:39.6 16 Mathias Ligaarden Kamp/Vestheim IF/Næringsb. ME 1:42:15.3 5:46.4 17 Tarjei Bakken Kamp/Vestheim IF/Driv Trening ME 1:42:35.5 6:06.6 18 Anders Karlsen Karlsen & Nordseth Ent.As ME 1:42:36.3 6:07.4 19 Dennis Steensen Rustad IL ME 1:42:41.7 6:12.8 20 Magnus Bleken Rudsbygd IL/Team Norsk Gran ME 1:43:14.0 6:45.1 21 Pål Åge Joten Engerdal SP.kl. ME 1:43:42.1 7:13.2 22 Jostein GJEVRE Norconsult Bil/Fiskebeinern SK ME 1:43:45.2 7:16.3 23 Øyvind Waage Hanssen-Bauer Vestbyen IL/IFE BIL ME 1:43:52.8 7:23.9 24 Nils Berg Rustad IL ME 1:43:57.8 7:28.9 25 Vegard Lans Pedersen Nybergsund IL ME 1:43:58.6 7:29.7 26 Simen Wahlstrøm Ringelia IL/Team Synnfjell ME 1:44:08.7 7:39.8 27 Henning Weaas N. Eidsvoll Ski/Team Næringsb. ME 1:44:09.8 7:40.9 28 Espen A. S. Elgshøen Trysilgutten IL ME 1:44:42.4 8:13.5 29 Aleksander Skarpeid Søgne Skiklubb/Team Næringsb. ME 1:45:23.7 8:54.8 30 Anders Hevrøy Ringkollen Skiklubb ME 1:45:40.4 9:11.5



ALLE RESULTATER