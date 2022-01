Årets NM i innendørsroing ble i helga arrangert av NTNUI. Mesterskapet skulle opprinnelig vært arrangert i Trondheim, men på grunn av tidens smittevernsrestrikusjoner ble det et digitalt arrangement. Systemet som ble brukt heter Time-Team og har vært brukt til å arrangere store mesterskap i bl. a. Australia, Nederland og New Zealand. Systemet ga mulighet for sanntidsroing som gjorde at utøverne kunne konkurrere mot hverandre, men fra sin egen roklubb. Alle konkurransene ble streamet, og opptaket av streamingen kan du se HER.



På programmet stod 500 m, 1000 m, 2000 m og 4x500 m stafett for ulike aldersklasser. Se resultater fra alle klasser nederst i denne artikkelen. Resultatene ligger også HER på arrangementets nettside.



Årets NM i innendørsroing ble arrangert digitalt og streamet live. (Foto: skjermbilde fra livestreamingen)



OL-deltaker vant knepent

På den klassiske ro-distansen 2000 m tok Martin Helseth, Aalesund Roklub en knepen seier foran Ole Amund Storlien, Norske Stundenters Roklub i seniorklassen. Helseth vant på 5.57,0, mens Storlien hadde 5,58,0. Petter Tufte, også han Norske Stundenters Roklub, kom på 3. plass med 6.03,1.



Martin Helseth deltok i OL i fjor i dobbeltfirer sammen med Olaf Tufte, Oscar Helvig og Erik Solbakken. 5.57 var tre sekunder bak pers for Martin Helseth, men han er for tiden inne i en periode med mye trening, hadde hatt 100 km på romaskin tidligere i uka, og rodde på ren kapasitet.



På sin nettside skriver den nybakt norgesmeteren følgende:

"Jeg stilte i seniorklassen som har hatt noe frafall fra landslaget grunnet covid, karantener og annet. Jeg ønsket likevel å stille opp for å vise ansikt og gjennomføre konkurransen. Jeg visste før start at Ole Amund Storlien mest sannsynlig ville bli en tøff konkurrent, og det var ganske riktig. Vi lå jevnt hele løpet og jeg krysset mållinjen ett sekund foran den store mannen som representerer NSR. Vi var begge preget av store treningsmengder og lite spesifikk trening på denne typen romaskin, noe som gjorde det ekstra vondt å gjennomføre løpet. Jeg rodde på tiden 5:57.0, noe som er litt saktere enn jeg har rodd på mitt beste, men utfra dagsform og status vil jeg kalle det godkjent."



Etter konkurranset kommenterte sølvvinner Ole Amund Storlien følgende på arrangørens livestream:

– Dette var ganske grusomt, men det gikk jo. Målet var å åpne hardt de første 10 meterne og se om det holdt de resterende 1990 meterne, smilte Storlien som tok bronse i forrige NM.



Helseth også i kvinneklassen

Også i kvinnenes seniorklasse på 2000 m ble det Helseth i toppen av resultatliste. Martins lillesøster, Thea Helseth, som også ror for Aalesunds Roklub, sikret seieren med 6.53,2. Men ikke langt bak kom Lene Beisland, Idrettslaget IMÅS på 6.58,5. Bronsen gikk til Siri Eva Kristiansen, Drammen Roklubb, på 7.03,6.



– Det gikk egentlig ganske bra og var veldig gøy å konkurrere litt på romaskin igjen, uttalte gullvinner Thea Helseth, som var rett bak pers, på arrangørens livestream.



Sist hun konkurrerte på romaskin var for to år siden sist, i forrige NM.

– Nå er jeg inne i en periode med veldig mye mengde, så jeg hadde ikke ladet opp så veldig mye, men det var veldig bra at de fikk til å arrangere et NM i år, tilføyde Thea Helseth.



På 5. plass i samme klasse kom hennes lillesøster Amanda Helseth inn på tiden 7.19,2.



Se alle resultater nedenfor.



Digitalt arrangement

NM på romaskin skulle opprinnelig vært arrangert fysisk i Trondheim, men på grunn av pandemien valgte arrangøren å gjennomføre arrangementet digitalt. I praksis betydde dette at deltakerne koblet sine romaskiner sammen og kunne konkurrere mot hverandre selv om de satt rundt omkring i landet i sine respektive roklubber.



Alle konkurransene ble streamet, og opptaket av streamingen kan du se HER.



Nedenfor ser du blider fra et par av roblubbene som deltok.



Hele 15 deltagere fra Haldens Roklub deltok i NM i innendørsroing. Senior-gutta tok bronse i stafett for herrer i det offisielle NM, og utenom rodde klubben inn tre gull i det åpne mesterskapet. (Foto hentet fra Haldens Roklub sin facebook-side)





Stor innsats blant de yngste deltakerne i Bergens Roklub. (Foto hentet fra Bergen Roklub sin fracebook-side)



Resultater menn

















































Resultater kvinner

































Stafett menn

























Stafett kvinner