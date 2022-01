Vi har tatt et lite tilbakeblikk på Ultraløpsutvalgets løpsoversikter fra årene 2007-2010. To år tidligere, i 2005, fikk vi det vi betegner som ultrabølgens start i Norge - med Eidsvoll 6-timers som "massemønstring". Tidligere hadde ultrasporten stort sett bare hatt Trolløpet eller Bergen Ultra som det senere ble hetende, og Rallarvegsløpet som akkurat var kommet i gang.

Fra Kondis til NFIF

Styret i Norges Friidrettsforbund vedtok i 2006, etter innstilling fra styret i Kondis, å nedsette et ultrautvalg. Fram til da hadde Kondis hatt en sentral lederrolle med tanke på norsk ultraløping og norsk deltakelse i mesterskap. Fortsatt er det likevel Kondis som mer enn noen andre fronter ultraløpingen i Norge.

I løpsbrosjyra fra 2007 kan vi lese: Utvalget består nå av følgende aktive ultraløpere: Olav Engen, Ull/Kisa IL, Geir Frykholm, Sætre IF Gråbein, Bjørn Hytjanstorp, Spiridon LLL og Ulf Jacobsen, Bærums Verk IF. Utvalgets leder, Per Lind, Åskameratene UIL, er ikke lenger aktiv utøver. I tillegg er Kjetil Havstein utvalgets representant i Danmark. Olav Engen og Geir Frykholm er vararepresentanter til styret i Kondis, Bjørn Hytjanstorp er arrangør av Eidsvoll 6-timers og Bislett 12/24 timers, Geir Frykholm og Per Lind sitter i redaksjons-komiteen for bladet Kondis, Olav Engen og Geir Frykholm er redaktør for henholdsvis kondis.no/romerike og kondis.no/ultra

Men, vi lar brosjyrene fra 2007-2010 tale for seg selv. Disse ble trykket opp for utdeling på løp, men også delt via kondis.no. Noen av løpene eksisterer fortsatt, noen har endret seg, noen er borte og for mange kanskje savnet.

Om norske ultraløp

Nå er det oversiktene med terminliste, deltakerstatus og link til reportasjer i "Om norske ultraløp" som gjelder. Antall løp og løpere er mangedoblet, og det er ingen grunn til at ikke det skal være fortsatt vekst framover. Kondis skal selvsagt være med på ferden!

