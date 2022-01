Våren 2018 så vår første løpegruppe dagens lys, og det var Kondistreninga Oslo som var først ut. Siden den gangen har gruppene poppet opp en etter en, og disse "kondistreningene" har etter hvert blitt et stort og viktig helseforetak. Gruppene er tilpasset folk på ulikt nivå og med ulike ambisjoner. De skal passe like godt for både de som har løpt mil etter mil i mange år, og for de som akkurat har skaffet seg sine første løpesko.



På vei gjennom spennende landskap på mølla. (Skjermdump fra Zwift)



Kondistreninga Online lanseres nå.

Fysiske treningsgrupper er topp! Og det er lite som slår en rolig joggetur i frisk natur. Men hva om man ikke har en slik gruppe i nærheten. Eller hva om stormer som "Gyda" og lignende treffer landet, og folk blir bedt om å holde seg inn. Og ikke minst - hvordan skal man treffes når en pandemi treffer oss?





Virtuelt kan man møte hverandre for en løpetur, selv om pandemier eller stormer herjer. (Skjermdump fra Zwift)



Onsdag 26. januar 2022 starter Kondis opp sin 23. løpegruppe. Den er virtuell og kalles Kondistreninga Online. Som det ligger i navnet - her foregår treningen på internett. Flere og flere har egen mølle i hjemmet nå for tiden, og mange sverger til løpemøller på treningssentre (når ikke de er nedstengt grunnet pandemier). Men at det kan være småkjedelig og monotont å løpe på en tredemølle vet de aller fleste som har tilbakelagt noen mil på båndet.

Med Kondistreninga Online håper vi å kunne bryte opp dette monotone. På kondistreninga.no kan du (etter hvert) finne en passende økt i øktarkivet, og trene når det passer deg, med selskap fra øktlederen. Du kan også delta LIVE via direktesendte løpeøkter. Treningsplattformen Zwift blir brukt under øktene, så her kan man nyte unike landskap, samtidig som man treffer andre som er ute og trener, selv om de eksisterer kun i digital avatar-versjon.







Du kan løpe side ved side med syklister og løpere fra hele verden. (Skjermdump fra Zwift)



Du finner Kondistreningas nye nettside her