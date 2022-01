Nærmere syv av ti nordmenn oppgir at smartklokken har gjort dem mer motiverte til å holde seg aktive. Dette ifølge en pressemelding fra smartklokke-produsenten Fitbit.



Andelen er høyest blant de under 50 år, men forholdet mellom kvinner og menn er tilnærmet likt. 72 prosent oppgir at de bruker klokken daglig til å følge med på antall skritt og treningsøkter, og nær hver fjerde nordmann beveger seg mer som følge av smartklokke eller aktivitetsbånd.



En av de som bruker smartklokke til å følge med på aktivitetsmønsteret sitt, er personlig trener Catrine Collins.



– For meg er fysisk aktivitet enormt viktig, og noe som gir meg overskudd, mestring, energi og glede. Jeg kobler av når jeg er i aktivitet. Både hodet, kroppen og helsa trenger det, sier Collins.



– Smartklokken jeg bruker teller antall skritt hver dag, og jeg har et daglig mål jeg ønsker å nå. Ikke minst er jeg opptatt av å bevege meg litt hver time, noe klokken minner meg på om jeg ikke gjør.

Gjør deg mer bevisst på vanene dine

Undersøkelsen er utført av YouGov på vegne av Fitbit. Markedssjef for Fitbit Norden, Lina Kjällström, er glad for å se hvor stor innvirkning smartklokker og aktivitetsbånd har på folks liv og helse.



– Målet er at klokken skal hjelpe deg med å bli mer bevisst på vanene dine og inspirere deg til aktivitet. Bedre fysisk og mental helse handler ofte om små grep. For eksempel kan en fast gåtur daglig, å få opp pulsen i ny og ne, å legge seg en time tidligere enn normalt eller å ta seg tid til en pustepause uten skjerm, være alfa omega for psyken og kroppen vår i en travel hverdag, sier Kjällstrøm.

Nordmenn sover mer

Smartklokkene og aktivitetsbåndene måler som kjent ikke bare aktivitet, men de måler også hvor lenge du sover og søvnmønsteret ditt. Også her viser undersøkelsen tydelige tegn til at klokkene har en positiv innvirkning på oss, skriver Fitbit.



Over halvparten følger med på søvnmønsteret sitt, og hver tiende nordmann sier de har begynt å sove bedre etter å ha endret rutinene sine på anbefaling fra klokken. Det er særlig de yngre mellom 18-29 år som er opptatt av å måle søvn med klokka.



– For oss småbarnsforeldre er ikke alltid søvnmønsteret det beste, men har jeg hatt en dårlig natt, minner klokken meg på at jeg kanskje burde legge meg litt tidligere neste dag. Det er verdifull veiledning for min del, forteller Catrine Collins.