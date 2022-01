Det var årets første løpsdag for Rekordløpet i Lier søndag 30. januar. Med knallblå himmel og sol som etter hvert steg opp over åsen, så det ut til å være ganske så godt løpevær. Men vinden gjorde forholdene noe vanskeligere. Gudskjelov avtok det noe fra tidlig morgen og fram til løpsstart, men løperne hadde allikevel solid motvind på enkelte av de lange strekkene.



10 kilometer

- Det gikk greit i dag. Utfordrende forhold, men det var det jo for alle, svarte Anne Årrestad (Sportsklubben Vidar) på spørsmål om hvordan det gikk i dag. Hun ble beste kvinne på distansen.

- Til og med jeg som er fra Vestlandet kjente vinden ganske godt i dag, fortalte hun.

Herrenes 10-kilometer ble vunnet av Fredrik MortenSætran fra Sportsklubben Vidar. Han vant på 33:02, foran Kidane Tsegay Breketab og Bjørn Wastvedt fra samme klubb.



Anne Årrestad tok seieren på kvinnenes 10-kilometer, med 36:13. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Fredrik Morten Sætran vant 10-kilometer for herrer. Vinnertiden ble 33:03. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Halvmaraton

På halvmaraton var det Espen Lie fra Rundens krigere, som var raskest av herrene. Han løp på 1:15:33. I dameklassen var det Annie Bersagel fra Tjalve som vant. Hennes vinnertid ble 1:21:53. Hun var enig i at det var tøffe forhold, men det var som forventet for årstiden.

- Når det er et løp i januar i Norge, så må man nesten forvente at været kan være litt krevende, sa hun smilende etter å ha fått på seg litt varmere klær. Hun fortalte at hun fikk seg en fin økt, men at hun startet med feil gruppe. Det er da rimelig å anta at hun har løpt noen hundre meter for langt i dag.

- Det stod 21,5 km eller noe på klokka, men det ble en god gjennomkjøring, avsluttet Bersagel.





Espen Lie løp komfortabelt inn til seier på halvmaraton, med 1:15:33. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Annie Bersagel sørget for seier i kvinneklassen, med 1:21:53 på klokka over målstreken. (Foto: Tom-Arild Hansen)



5 kilometer

Den korteste distansen, 5 kilometer, ble vunnet av Steinar Bøe fra Rindal IL.

- Jeg var veldig fornøyd med dagens løp. Det var mye vind og veldig glatt, men allikevel gikk det bra. Det ble nok ny rekord, sa Bøe som løp på 16:04. Hilde Losgård Landheim fra Ren-Eng ble beste kvinne på 16:53.



Steinar Bøe tok spurten mot Fredrik Sætereng Fyksen. Vinnertiden ble 16:04 på 5-kilometeren. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Hilde Losgård Landheim var raskest av kvinnene på 5 kilometer. Vinnertid 16:53. (Foto: Tom-Arild Hansen)



SE ALLE RESULTATER HER