Først bør vi ta en kort gjennomgang av det som er den grunnleggende regelen for Oddetallsløpet:

Deltakerne skal løpe et nytt oddetall hver dag i hele januar, fra tallene 1 til 61. Man kan selv velge hvilket oddetall man ønsker å løpe på hvilken dag. Har man først løpt et tall, kan det ikke løpes igjen. Og dette tallet representerer da antall kilometer. Har du for eksempel løpt 23 kilometer en dag, så kan du ikke løpe akkurat den distansen en gang til. Det er også en regel som går ut på at man kan løpe maks to økter per dag.

Her er det selvfølgelig da om å gjøre og klare alle distansene i løpet av januars dager. Men hva om hele januar går og flere enn en person står igjen? Jo, da trer regelen i punkt 7 inn: Blir det flere som er igjen etter 31 januar. Da blir det et siste løp 1 februar. Dette blir et helt annerledes løp. Her skal en klare å samle FLEST MULIGE HØYDEMETER på maks 2 løp i løpet av døgnet 1 februar. Løpet kan startes 00.00 og må avsluttes og legges ut, på Hagemann Eventer, innen kl 23.59.59 samme døgn.

Og dette skjedde i år.



Et vanvittig høydemeterrace

Da januar var over stod man igjen med syv deltakere. Fem menn og to kvinner. Høydemeterregelen trådte i kraft, og et helsprøtt døgn startet for de løpende.

Line Scheistrøen ble til slutt den beste kvinnen, og i løpet av det siste døgnet tilbakela hun hele 110 kilometer og 3817 høydemeter! Hun var i aktivitet i tjueen og en halv time av døgnets tjuefire timer. En mildt sagt imponerende avslutning. Hun skriver selv at hun er stolt over eget hode og egen kropp, og det er lett å forstå hvorfor.







Line Scheistrøens siste døgn (data fra Strava)



Herrenes finale ble ikke noe mindre imponerende, og i tillegg ble det kamp til døra. To løpere var så jevne at det er vondt å se tallene. Men enda vondere er det nok for Odd Edøy. Han løp 113,29 kilometer og klatret 9099 høydemeter. Det var 33 (!) meter mer enn Rune Kvam, som med sine to økter samlet 9066. Allikevel - Edøy lastet opp økten sin for seint til Strava iht reglementet, og fikk det ikke godkjent. Herrevinneren ble da Rune Kvam!

For en avslutning og for en konkurranse! Ikke bare er denne finaledagen en maktdemonstrasjon fra alle som deltok, men når man tenker på at disse løperne har vært gjennom 31 dager med mengdeløping i forkant også, så er det helt utrolig.





Odd Edøy sitt siste døgn. Alt i én økt! (Data fra Strava)







Rune Kvam tok seieren med denne innsatsen det siste døgnet. (Data fra Strava)



Du kan lese mer om dette og andre eventer på Hagemann Eventer på Facebook, samt se reaksjoner fra involverte.