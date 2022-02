Brødrene Ingebrigtsen har nylig vært på et flere uker langt treningsopphold i spanske Sierra Nevada, men kom tilbake til Norge i forrige uke. Blant annet for å lade opp til innendørssesongen.

– Slik situasjonen er nå, vil ikke Gjert kunne fungere i rollen som trener for oss, sier Henrik Ingebrigtsen i pressemeldingen fra Friidrettsforbundet.

Det står også at brødrene selv vil ivareta treningen seg imellom. Videre forteller Henrik Ingebrigtsen at Jakob og Filip satser på innendørssesongen, og at det er det som er hovedfokus akkurat nå. Noe annet ønsker de ikke å gå i detaljer i.

Stavanger Aftenblad var først ute med saken onsdag ettermiddag. De skriver også at Ingrid Ingebrigtsen har sluttet med friidrett.



NRK, som også omtaler saken, har snakket med Vebjørn Rodal om situasjonen. Rodal mener at dette ikke behøver å ha så stor betydning for guttene. - De har blitt veldig selvstendige, forteller han. Han spekulerer også i om Henrik nå vil tre inn i en trenerrolle.