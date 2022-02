Gruppa bestod av Asics Frontrunnere fra Europa og Afrika, og målet var å gjennomføre som et lag uten å prøve å løpe lengst mulig eller fortest mulig i løpet av de sju dagene i oktober i fjor. Som det går fram av dette intervjuet med Cathrine Melsom Walle, så hadde hun god ultraerfaring og mye trening innabords, noe som skulle vise seg å komme godt med. Ikke alle på teamet klarte seg like godt som den spreke 43-åringen fra Tønsberg.



Et profesjonelt filmteam fulgte reisa, og i disse dager lanseres filmen "Uplifting Trails Border to Border Lesotho" (se nederst i denne artikkelen).



Cathrine har lagt ut en dag til dag-reportasje med mange bilder og sine betraktninger om det hun opplevde i denne bloggen. Vurdert ut fra filmen så er det lett å forestille seg at det var en opplevelse for livet, med flott og særegen natur, mye gjestfrihet og et sterkt samhold i gruppa.



Cathrine fra Norge og Eddy fra Storbritannia nyter utsikten i en pause underveis. (Foto: Asics)



Dag Kilometer Høydemeter 1 46 1000 2 40 1100 3 44 1700 4 28 1100 5 20 650 6 48 1250 7 19 900 Sum 245 7700





På den femte dagsetappen ble løperne utsatt for et temmelig friskt uvær. Det og mye annet kan du se på filmen nedenfor. (Foto: Asics)





Dokumentaren "Uplifting Trails Border to Border Leshoto" ble lansert 1. februar.