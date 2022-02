For ei uke siden imponerte Ferdinand Kvan Edman på 3000 m med å løpe på 7.46,92 og ta VM-kravet med over 3 sekunders margin. Nå løp han godt under VM-kravet også på 1500 m. Kravet er på 3.39,00, og Tjalve-løperen kom i mål på 3.37,39.

Men siden hver nasjon får lov til å stille med bare to løpere på hver distanse, så er det nok større sjanse for at Ferdinand får løpe 3000 m i VM. Dette fordi både Jakob og Filip Ingebrigtsen har signalisert at de satser mot VM, og sannsynligheten er nok stor for at de ønsker å løpe 1500 m i mesterskapet som går i Beograd 18.-20. mars.

1500 meteren i Ostrava ble vunnet av den britiske 800 m-stjernen Elliot Giles på 3.35,93. Belgiske Ismael Debjani ble nummer to med 3.36,38, mens Kvan Edman tok en klar tredjeplass.

Ferdinand Kvan Edman fyller 29 år om ei drøy uke, og han har tålmodig og gradvis bygd seg opp siden han for første gang kom seg under 4 minutter på 1500 m som 16-åring i 2009. Nå slo han sin egen utendørsrekord som er på 3.37,98, og han slo også Lars Martin Kaupangs 3.37,4 som i flere tiår var norsk rekord utendørs. Bare tre Ingebrigtsen-brødre har løpt fortere utendørs, og bare to av dem innendørs, enn det Kvan Edman nå gjorde. Tålmodigheten har virkelig gitt avkastning.





Første gang Kondis skrev om Ferdinand Kvan Edman var da han og Silje Bæra Hørthe vant 6 kilometeren i Kanada Rundt i 2008. (Foto: Heming Leira)



1500 m menn, Ostrava

1 42 Elliot Giles 94 United Kingdom 11 MR 3:35.93 2 43 Ismael Debjani 90 Belgium 9 NR 3:36.38 3 48 Ferdinand Kvan Edman 93 Norway 6 PB 3:37.39 4 44 Simas Bertašius 93 Lithuania 4 NR 3:38.32 5 32 Illai Karnavukhau 99 Belarus 1 NR 3:38.47 6 49 Piers Copeland 98 United Kingdom 7 SB 3:38.64 7 46 István Szögi 95 Hungary 8 SB 3:39.03 8 45 Elhassane Moujahid 00 Morocco 5 PB 3:39.57 9 114 Archie Davis 98 United Kingdom 2 PB 3:40.28 10 41 Jan Friš 95 Czech Republic 10 SB 3:41.01 11 47 David Nikolli 94 Albania 3 SB 3:43.05 787 Adam Czerwiński PACE 88 Poland 12 DNF





Alle resultat



Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957