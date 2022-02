NB! Bildereportasje fra Stenfjellrunden kommer søndag!

(Alle foto: Sten Arne Negård)

Det var fem kuldegrader, strålende sol og skikkelig flotte skiforhold på Hedmarksvidda da Stenfjellrunden kunne arrangeres for over 300 løpere lørdag. Dagen ble toppet med to nye løyperekord etter at Maren Engeskaug Nilsen fra Team Driv Trening klokket inn på 2:14:15 på damesiden.



Petter Stakston fra Søre ÅL IL hadde marginene på sin side i spurtduellen med Simen Engebretsen Nordli og noterte seg for løyperekorden på herresiden med 1:52:25.





Simen Engebretsen Nordli (12) og Peter Stakston fulgte hverandre som skygger på Hedmarksvidda. (Foto: Stein Arne Negård)



Gruppa bak den suverene tetdueoen ledes her an av Henrik Haugland Syverinsen som følges i tur og orden av Ole Eirik Fuglehaug Ekrem, Magnus Bleken, Sigurd Sollien Hulbak og Eivind Vold. (Foto: Stein Arne Negård)





Maren Engeskaug Nilesen staket i mål på Gåsbu Langrennssenter tolv minutter før nærmeste konkurrent på kvinnenes maratondistanse. (Foto: Stein Arne Negård)



Marte Emilsen langer ut i retning Stenfjellet på vei til andreplass i kvinneklassen.



Marthe Kristine Hafsahl Karset gikk inn til 3. plass på hjemmebane.



Susann Fedreheim Lyngnes fra Hamar Skiklubb og Peter Stakstons klubbkamerat i Søre Ål IL, Henrik Gullikstad, gikk inn til dagens første og også klare seire på halvdistansen på 23 km.

Vinneren av 23 km Henrik Gullikstad var først i sporet fra start til mål. (Foto: Stein Arne Negård)



Resultater Stenfjellrunden 05.02.2022: Lang løype 42,5 km - Kvinner (38 deltagere) Pl Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Maren Engeskaug Nielsen Team Driv Trening K25-29 02:14:15 +0:00 2 Marte Emilsen Nordbygda/Løten Ski K20-24 02:26:21 +12:06 3 Marthe K Hafsahl KARSET Vang Skiløperfor/Norsk Tipping K35-39 02:27:40 +13:25 4 Hanne Nilsen Hamar Skiklubb K20-24 02:31:32 +17:17 5 Lin Iren Sætre Nybergsund IL K45-49 02:31:40 +17:25 6 Marianne Byfuglien MjøsSki K25-29 02:32:02 +17:47 7 Hanna Sandholt Hansen Bjerke IL Ski K20-24 02:32:40 +18:25 8 Anne Hørsand Ilseng IL K35-39 02:34:14 +19:59 9 Anne STORSLETT Moelven IL K35-39 02:35:47 +21:32 10 Kristine Fjeld Mjøsski K25-29 02:36:33 +22:18 Lang løype 42,5 km - Menn (260 deltagere): 1 Petter STAKSTON Søre Ål IL M25-29 01:52:25 +0:00 2 Simen Engebretsen NORDLI Vang Skiløperforening M30-34 01:52:25 +0:00 3 Ole Eirik Fuglehaug EKREM Team Næringsb./Lillehammer Skl M25-29 01:55:11 +2:46 4 Sigurd Sollien HULBAK Hemsedal IL/Team Synnfjell M25-29 01:56:34 +4:09 5 Henrik Haugland Syverinsen NTNUI/Fiskebeinern SK M25-29 01:58:15 +5:50 6 Sjur Obrestad Gabrielsen Lyn Ski Moseteråsen M30-34 01:58:15 +5:50 7 Sondre Selberg Gjelleråsen IF/Team Driv Trening M20-24 01:59:06 +6:41 8 Henning Lie Vang Skiløperforening M30-34 02:00:50 +8:25 9 Magnus Bleken Rudsbygd IL/Team Norsk Gran M35-39 02:00:55 +8:30 10 Eivind Vold Lyn Ski/Oslo Kajakklubb M25-29 02:02:26 +10:01 11 Ivar Andre RYTTERVOLD Åsen IL/Arctic Securities M25-29 02:02:27 +10:02 12 Oddvin Offigstad Øyer-Tretten IF M35-39 02:02:31 +10:06 13 Erling Stølen Fiskebeinern SK M30-34 02:02:35 +10:10 14 Ola Nygård Snellingen Svea Skilag/Team Hadeland M25-29 02:04:00 +11:35 15 Kristian Larsen MjøsSki/NRP Sport M20-24 02:04:44 +12:19 16 Per Ingvar Tollehaug Eiker-Kvikk, IF/Team Synnfjell M18-19 02:04:45 +12:20 17 Stian Stærkeby Jelstad Rustad IL M30-34 02:04:55 +12:30 18 Christoffer Hansen Galterud IF M20-24 02:05:20 +12:55 19 Erik Olsvik Dengerud Kjelsås IL M25-29 02:07:12 +14:47 20 Jonas Bergli Snertingdal IF Ski M25-29 02:07:24 +14:59 21 Mathias Ligaarden Kamp/Vestheim IF/Team Næringsb. M25-29 02:07:44 +15:19 22 Ola Sandholt MAURA M55-59 02:07:46 +15:21 23 Vegar Jøranli Nordre Land IL M50-54 02:07:47 +15:22 24 Bjørn Lundanes Emblem IL M25-29 02:08:09 +15:44 25 Geir Moe OSLO M55-59 02:08:17 +15:52 26 Anders Karlsen Karlsen & Nordseth ENT AS M55-59 02:08:25 +16:00 27 Geir STRANDBAKKE Lillehammer Skiklub M55-59 02:08:29 +16:04 28 Nils Berg Rustad IL M50-54 02:08:50 +16:25 29 Christoffer Johansson OSLO M25-29 02:08:54 +16:29 30 Pål Eggset Alvdal IL M30-34 02:08:58 +16:33 Kort løype 23 km - Kvinner (7 deltagere) 1 Susann Fedreheim LYNGNES Hamar Skiklubb K20-24 01:15:08 +0:00 2 Anna Bårdseng Vang Skiløperforening K20-24 01:25:38 +10:30 3 Ellinor Bårdseng Vang Skiløperforening K18-19 01:28:13 +13:05 Kort løype 23 km - Menn (14 deltagere): 1 Henrik Gullikstad Søre Ål IL M25-29 01:12:37 +0:00 2 Ole Kristian Frydenlund MjøsSki M30-34 01:15:05 +2:28 3 Andre Bjugstad Brøttum IL M25-29 01:15:12 +2:35 4 Mikkel Breie Nystuen Rendalen IL M16-17 01:15:31 +2:54 5 Sondre Haugen Mesnali Skilag/Team Næringsb. M30-34 01:20:12 +7:35

