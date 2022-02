Det var påmeldt 14 løpere, men med to forfall ble det ett heat med 12 mann som gjorde opp om de første NM-medaljene på distanseløpene i NM som Dimma IL arrangerer i Ulsteinhallen denne helga.

Etter litt knuffing ut fra start, klinket Ullensaker/Kisas Fredrik Sandvik skikkelig til og ledet på det meste med en hel sving på resten av feltet. Med vel to runder igjen tok Mats Hauge opp jakten og nærmet seg meter for meter på de to neste rundene. Med under 100 m igjen var Gularløperen ajóur og kunne sikre gullet med en herlig finish inn til 2:48:64, et sekunder foran den offensive Ull/Kisa-løperen. Sondre Rishøi fra Selsbakk IL tok den siste NM-medaljen ytterligere sekundet bak.





Tett felt i første sving der Mats Hauge (74) kommer ut av balanse. (Skjermdump fra NRK)





Det holdt nesten for Fredrik Sandvik som ledet i 1400m. (Skjermdump fra NRK)





Mats Hauge passerer Fredrik Sandvik i siste sving. (Skjermdump fra NRK)





Resultater NM Innendørs, Ulsteinvik 05.02.2022: MS 1500 m Plass: Navn: Klubb Resultat: 1 Mats Hauge Gular, IL 3,48,64 2 Fredrik Sandvik Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3,49,72 3 Sondre Rishøi Selsbakk IF 3,50,87 4 Bjørnar Sandnes Lillefosse Gular, IL 3,52,72 5 Kristoffer Sagli Aure IL 3,53,26 6 Halvor Nymoen Herkules 3,53,53 7 Sondre Arne Hoff Gular, IL 3,54,25 8 Matias Andersen Førde Gular, IL 3,55,83 9 Theodor Berre Jacobsen Vidar, Sportsklubben 3,57,34 10 Benjamin Olsen Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3,57,90 11 Filip Aleksander Meo BUL, IL i 4,08,88 12 Eldar Thomassen Fagerbakke Gular, IL 4,19,86



