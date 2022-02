5 kamerater, med Bergen Triathlon Club som sin moderklubb, fikk ideen til å etablere et helt spesielt triathlon hvor krevende terreng og spektakulær norsk natur skulle stå i sentrum. Ide og planlegging startet i 2009 og et første uoffisielt testløp ble gjennomført i september 2010. 18 deltakere var med i testløpet.

Konkurransen starter med 1900 meter svømming i vakre Aurlandsfjorden. Vel på land er det bare å komme seg på sykkelen. Etter kun 100 meter med sykling på flat vei begynner den lange stigningen opp forbi det kjente utsiktspunktet «Stegastein» og videre over fjellet. Denne vakre fylkesvegen – som også kalles "Snøvegen» er en opplevelse i selv, og er kun åpen noen få måneder i året. Om sommeren vil du ofte kunne treffe på flere proffsyklister her, nettopp på grunn av den vakre naturen, lange og jevne stigningene, samt totalt fravær av tuneller og relativt lite trafikk. Turen går videre ned til Erdal i Lærdal kommune med retur tilbake over Aurlandsfjellet og videre opp til Vassbygdi, i bunnen av Aurlandsdalen. En sykkeletappe på 94 km og rundt 3200 høydemeter. I Vassbygdi er det på med joggesko for så å løpe opp vakre Aurlandsdalen hvor heder og ære venter ved målgang på Østerbø. Aurlandsdalen bli av mange beskrevet som den vakreste dagsturen i Norge – og ikke uten grunn: de 21 kilometerne opp dalen går for det meste på en smal men god kultursti, og flere svært bratte og luftige partier skal passeres i løpet av de 1150 høydemeterne.



Torunn Aarøy (BTC) på vei over Aurlandsfjellet. (Foto: Pål Bentdal)

Testløpet i 2010 hadde perfekt vær og gode forhold for både svømming, sykling og løping, noe som ga inspirasjon til å arrangere et offisielt løp året etter. Det skulle derimot vise seg at værgudene ikke alltid er like velvillige i dette fjellområdet, og AXTRI ble etterhvert flyttet til midten av august for å redusere faren for snø og is, som ofte kommer allerede i september her.

Gjennom et svært godt samarbeid med Aurland idrettslag, røde kors og lokalsamfunnet ellers, utviklet arrangementet seg og har blitt et fast årlig arrangement frem til 2017. Etter et pauseår ble det igjen arrangert løp i 2019. Det planlagte arrangement i 2020 måtte avlyses pga. pandemien, men i 2021 bød anledningen seg igjen til å arrangere. Også denne gangen ble arrangementet fullbooket i løpet av noen måneder, men med langt færre utlendinger enn vanlig.

I løpet av de 9 første årene har rundt 1200 unike deltakere vært med i løpet. Det har vært triatleter fra over 30 land med i Axtri i disse årene. Mer enn 300 deltakere har deltatt flere ganger, mens 1 person har gjennomført alle løpene!

Arrangementet har fått hederlig omtale både i norske og utenlandske media og har blitt en liten suksess med sitt spesielle format hvor svært krevende løype og fantastisk natur står i sentrum.

13. august 2022 blir det 10 års jubileum for Axtri.

– Det var ingen selvfølge at vi skulle arrangere dette løpet i 10 år, sier løpsleder og gründer Børge Sivertsen.

– Jobben har hele tiden blitt gjort på dugnad, og kanskje er det på tide å vurdere om vi skal gi oss etter 10 år. Det er knyttet mye kostnader med å arrangere et slikt løp og vi er avhengig av god påmelding for å få det til å gå rundt.

– Vi håper virkelig vi klarer å få gjennomført dette jubileumsløpet, men det avhenger jo av tilstrekkelig deltakelse. Vi vet at pandemien har gjort at mange fortsatt sitter på gjerdet, men vi krysser alle fingre og håper interessen er stor nok til at vi kan arrangere et 10. løp i dette flotte eventyret vi har fått lov til å oppleve, avslutter Sivertsen.

På axtri.no kan man finne all statistikk og billedmateriell fra arrangementene.



Henrik Oftedal, løyperekordholder fra 2013. (Foto: Børge Sivertsen)