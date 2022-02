At undertegnede ikke var kjent med hva Backyard Ultra egentlig er, betyr sikkert at flere også lurer litt. Derfor tenker jeg at det kan være på sin plass med en beskrivende artikkel. Vi nærmer oss en ny løpssesong, og med litt hell vil arrangementer kunne gå av stabelen som "normalt" igjen dette året. Dermed vil det sikkert kjøres mange Backyard Ultra-løp.

Faktisk arrangeres det et slikt løp allerede førskommende helg, når Ekeberg Backyard Ultra - Last one standing arrangeres i Oslo. Det kan du lese mer om her.



Hva er Backyard Ultra?

Kort fortalt er det en type ultraløp som foregår i en fast runde. Denne runden skal være 6706 meter. Grunnregelen er enkel: Utøverne skal løpe en hel runde i timen, med ny start hver time.



Så enkelt kan det forklares. Det er om å gjøre og fullføre så mange runder som mulig, og det handler mye om å legge opp en god taktikk. Skal man sørge for høy fart og dermed få lengre pause før neste runde starter, eller skal man ta det rolig og holde lenger av den grunn? Eller er en kombinasjon best kanskje? Det å løpe 6,7 kilometer på en time er ikke den største utfordringen.



Noen flere regler

Hver nye runde starter altså nøyaktig hver hele time. Det gis varsel når det gjenstår 3, 2 og 1 minutt til neste start, og alle deltakere må være i startsonen når starten går. Man har ikke lov til å forlate runden, med mindre man må på toalettet. Det er heller ikke lov til å motta hjelp underveis i runden. Mange liker å løpe med staver, men det er ikke lov i en backyard ultra.

Vinneren er rett og slett den som står igjen som den eneste som klarer å fullføre en runde på en time. Hvis det starter ut flere på den siste ruden, og ingen klarer å fullføre innen tiden, så blir det ikke kåret noen vinner.



Big Backyard Ultra Dokumentar fra 2019

Dette er en amerikansk dokumentar fra Bigs Backyard Ultra i 2019.







