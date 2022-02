K17 gikk 7,5 km og ble vunnet av Milla Grasberghaugen Andreassen, Bækkelaget med tiden 19,29,2 min og var da 8,5 sek foran Tuva Mathea Gulbrandsen, Bardufoss, mens Ellinor Marie Ness, Tull Ski Tronsdalen ble nr 3.

For K18 var distansen 10 km og her var Anniken Sand, Sjåstad/Vestre Lier raskest med tiden26.30.2 min og vant med 13,3 sek til Oline Vestad, VågåIl. Her ble Eva Ingebrigstsen, Bratsberg nr 3 26 sek bak.

K19-12 gikk hele 15 km og her ble det seier til Anna Heggen, Svea Skilag med tiden 38,39,3 min. Hun vant da med 25,8 sek til Tuva Anine Brusveen-Jensen, Lyn, mes Marte Mikkelsplass, Bromma IL ble nr 3 1,04,0 min bak.

I M17 vant Lars Heggen, Harestua den 10 km lange løypen på 22,41,5 min, da var han 12,3 sek foran Jørgen Nordhagen, Lier IL og 14,6 sek foran Filip Skari, Nittedal som ble nr 3.

M18s 15 km ble vunnet av Kristian Kollerud, Konnerud med tiden 35,08,0 min, 16,2 sek foran nestemann, Ola Nymark-Veum, Heming IL. Her fulgte Casper Kvam-Grindhagen, Byåsen på 3. plass 25,1 sek bak.

Den eldste gutteklassen M19-20, som gikk 20 km ble vunnet av Preben Harven, Bossmo og Yttern med tiden 47,32,7 min, dermed var han 4,0 sek foran Magnus Thorstensen, Strindheim IL og 13,3 sek foran 3. mann Daniel Dukstad, Voss IL.

