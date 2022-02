BILDER FRA SJUSJØEN SKIMARATHON

(Foto: Rolf Bakken)



Rudi Kristiansen, OSI var en av ytterst få som staket opp den første av flere fiskebeinsmoter for turløpere flest i Sjusjøen Skimarathon. (Foto: Rolf Bakken)

Delvis sporløst

Årets Sjusjøen Skimarathon (tidligere Søre Ål-runden) var noe nedskalert med en distanse på 43,5 km i klassisk og fristil. Det var ingen drikkestasjoner underveis av smittevernhensyn - selv om det var full bevertning i den flotte flerbrukshallen ved start- og målområdet ! Løperne var dermed avhengig av support underveis eller gå med eget drikke.

Det var vel 300 påmeldte og av disse fikk 270 startende erfare litt varierende forhold med perfekte forhold i skogspartiene og drivsnø i sporene på de åpne områdene på fjellet. Spesielt var området mellom Ljøsheim og Midtfjellet krevede der klassikerne måtte søke ut av sporene et lengre parti.



Løpere på rekke og rad i den fjerde startpulja. (Foto: Rolf Bakken)



De tre beste damer og herrer i klassisk ble premiert med gavesjekker på henholdsvis 3000 kr, 2000 kr og 1000 kr. Det var Olaf Talmo, NTNUI og Julia Victoria Berg, Leksvik IL som sikret seg den største bonusen etter lørdagens seedingsrenn med vinnertidene 2:03:22 og 2:25:24. NTNUI-løperen ble hardest presset av Haakon Holden, Bjerke IL Ski som til slutt måtte se seg slått med 15 sekunder. Magnus Perger, Haslum IL vant duellen om 3. plassen Vinjar Skogsholm, Åslia Skilag med ett sekund.

Julie Victoria Berg var en klarere vinner i kvinneklassen med i underkant av to minutter ned til Pernille Gullikstad fra arrangørklubben Søre Ål IL og sin egen klubbvenninne i Leksvik IL, Jogscha Abderhalden.



Vinneren Julie Victoria Berg, Leksvik IL i fiskebeinsbakken opp Natrudstilen. (Foto: Rolf Bakken)



Toeren Pernille Gullikstad, Søre Ål IL (66) for Tina Knutsmoen, Bækkelagets Sportsklubb (24) som sluttet på 6. plass.(Foto: Rolf Bakken)

Tettest i fristil

De beste fristil-løperne var ti minutter raskere enn klassiskvinneren, og Herman Brustad var dagens aller raskest. Heggedal-løperen ble hardt presset til målstreken av Kasper Herland, Hemsedal IL. Hanne Langerud, Gjerdrum IL var beste kvinne i fristil.

Etter et virtuelt arrangement i 2021 kunne Søre Ål takke alle som stilte opp slik at det ble et skikkelig skirenn igjen. Nå ser Lillehammerklubben framover til et fullskala-arrangement med skiaktiviteter for eliten, trimmere og hele familien i 2023.



De beste i Sjusjøen Skimarathon 12.02.2022: Kvinner klassisk 43,5 km (41 deltagere): Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Julie Victoria BERG Leksvik IL K21-25 02:25:24 00:00 2 Pernille Gullikstad Søre Ål IL K21-25 02:27:09 01:45 3 Jogscha Abderhalden Leksvik IL K26-30 02:27:16 01:52 4 Karen Marie Håkonsen Kjellmyra IL K21-25 02:29:00 03:36 5 Dorthe Seierstad Raufoss IL K21-25 02:31:49 06:25 6 Tina KNUTSMOEN Noteam K21-25 02:31:50 06:26 7 Andrine Harriet FREMSTAD Runar, IL K21-25 02:32:28 07:04 8 Ragnhild Aarekol Vindafjord IL K21-25 02:35:33 10:09 9 Elin Uppstad Valle IL K21-25 02:36:06 10:42 10 Ine Løvlien Lillehammer Skiklub K26-30 02:37:04 11:40 Menn klassisk 43,5 km (196 deltagere): 1 Olaf Talmo NTNUI M21-25 02:03:22 00:00 2 Haakon Holden Bjerke IL Ski M26-30 02:03:37 00:15 3 Magnus Perger Haslum IL M21-25 02:04:51 01:29 4 Vinjar Skogsholm Åslia Skilag M26-30 02:04:52 01:30 5 Henrik Vik Tolo Asker Skiklubb M21-25 02:05:08 01:46 6 Ole Hulbak Hemsedal IL M26-30 02:07:13 03:51 7 Henrik Sørlie Haug Lyn Ski M21-25 02:09:00 05:38 8 Jonas Barlund Team Næringsbanken M26-30 02:09:08 05:46 9 Stian Stærkeby Jelstad Rustad IL M31-35 02:09:10 05:48 10 Magnus Bleken Rudsbygd IL M31-35 02:09:36 06:14 11 Kjetil Tyrom Follebu Skiklubb M26-30 02:10:38 07:16 12 Iver A. Svarstad HANSLIEN Lillehammer Skiklub M26-30 02:10:44 07:22 13 Niclas Hägglund Exsitec Ski Team M31-35 02:11:09 07:47 14 Johan Kanto Göteborgs SK M41-45 02:12:06 08:44 15 Eirik Fosnæs Team Cereal Killers M31-35 02:13:40 10:18 16 Tobias Holter Team Cereal M31-35 02:13:53 10:31 17 Espen BERGET MjøsSki M26-30 02:15:02 11:40 18 Dennis Steensen Rustad IL M21-25 02:16:13 12:51 19 Herman Kleivi Holmen IF M21-25 02:16:14 12:52 20 Mathias Ligaarden Kamp/Vestheim IF M26-30 02:16:15 12:53 21 Anders Sønsteby Flaagen Søndre Ål Sportsklubb M21-25 02:16:16 12:54 21 Jørn Hemma Brøttum IL M51-55 02:16:16 12:54 23 Geir Moe Lyn Ski M51-55 02:17:44 14:22 24 Henning Weaas Nordre Eidsvoll Ski M46-50 02:17:45 14:23 25 Sindre Jakobsen OSI Langrenn M26-30 02:17:46 14:24 25 Øyvind Wennersberg Mysen IF M66-70 02:17:46 14:24 27 Måns Larsson Ulricehamns IF M26-30 02:17:55 14:33 28 Ole-Jacob Følling Røa IL M41-45 02:18:03 14:41 29 Olve Ure Voss IL M21-25 02:19:59 16:37 30 Aslak Digre Team blå Xtra Personell M26-30 02:20:22 17:00 Kvinner fristil 43,5 km (2 deltagere): 1 Hanne Langerud Gjerdrum IL - Ski K45-59 02:52:09 00:00 2 Ragnhild Tunaal Heming, IL K45-59 03:28:46 36:37 Menn fristil 43,5 km (25 deltagere): 1 Herman Brustad Heggedal IL M15-29 01:53:39 00:00 2 Kasper Herland Hemsedal IL M15-29 01:53:40 00:01 3 Marius Viken Vesterås Varde IL M15-29 01:57:31 03:52 4 Espen Helgesen Rælingen Skiklubb M30-44 01:58:40 05:01 5 Fredrik Glomsrud Stenersen Lillehammer Skiklub M15-29 01:58:53 05:14 6 Jonas Hammelow Fridlund Lillehammer Skiklub M15-29 01:58:54 05:15 7 Magnus Braathen Olsen Lillehammer Skiklub M15-29 01:58:55 05:16 8 Kjetil Hagtvedt DAMMEN Noteam M30-44 01:59:47 06:08 9 Eskil Bakken Lillehammer Skiklub M15-29 02:02:55 09:16 10 Per-Gunnar Mustad Stathelle og Omegn IL M45-59 02:07:53 14:14