Menn 3000 meter

Det var Per Svela som var nærmest gullmedaljen da han spurtet mot svenske Jonathan Grahn inn mot mål. Bjørnar Sandnes Lillefosse tok her tredjeplassen.

De to norsk løperne plasserte seg godt i feltet fra starten på 3000-meteren. Da haren gav seg var det kun islandske Hlynur Andresson foran de to. Da det gjenstod 600 meter var det Bjørnar Sandnes Lillefosse som hadde overtatt initiativet i det som da var blitt en tetkvartett med de to norske, islendingen og svenske Jonathan Grahn. Inn mot den siste rundepasseringen viste det seg at det var Per Svela og Jonathan Grahn som var mest hissige på å spurte, og de nærmest kranglet seg frem forbi Bjørnar Sandnes Lillefosse. Det ble disse to som sloss om seieren inn den siste runden mot mål, men svensken klarte hele veien å holde seg foran Per Svela.

Resultat menn 3000 meter:

Officiell # Bib Namn Föreningar Resultat 1 152 Jonathan Grahn Sweden 7:54.66 2 356 Per Svela Norway 7:54.72 3 342 Bjørnar Sandnes Lillefosse Norway 7:57.83 4 242 Eemil Helander Finland 8:01.17 5 472 Hlynur Andresson Iceland 8:06.66 6 140 Alexander Nilsson Sweden 8:09.84 7 257 Ossi Kekki Finland 8:14.19 - 449 Mikael Johnsen Denmark DNF - 0 Axel Djurberg Hässelby SK



Tøff svenske: Jonathan Grahn kostet på seg å peke nese til Per Svela rett før mål. (Foto: skjermprint streaming)

Kvinner 3000 meter



Sofia Thøgersen (422) setter inn et skikkelig rykk på den nest siste runden, og drar i fra både Sigrid Jervell Våg og finske Nathalie Blomqvist. (Foto: skjermprint streaming)

I kvinnenes 3000 meter var det Sigrid Jervell Våg og Grethe Tyldum som representerte de norske fargene etter at Grethe erstattet Kristine Eikrem Engeset som opprinnelig var tatt ut til denne distansen. Litt etter halvløpt distanse satte finske Nathalie Blomqvist opp et rykk, og hun fikk med seg danske Sofia Thøgersen og de to svenske jentene Emma Dahl og Nora Lundin, samt Sigrid Jervell Våg. Etter hvert falt de to svenske jentene av og det ble denne trioen som jaget videre i fronten.

Inn mot den siste rundepasseringen satte Sofia Thøgersen inn et skikkelig rykk og fikk raskt en luke til de to andre, men Sigrid Jervell Våg var den som svarte beste og gikk opp til andreplassen. Inn mot mål var de to sjanseløse mot dansken, men Sigrid Jervell Våg sikret seg andreplassen.

Resultat kvinner 3000 meter:

# Bib Namn Föreningar Resultat Anm. 1 422 Sofia Thøgersen Denmark 9:16.09 PB 2 323 Sigrid Jervell Våg Norway 9:18.80 PB 3 215 Nathalie Blomqvist Finland 9:19.27 PB 4 209 Kaisa Kankaanranta Finland 9:29.79 PB 5 407 Helene Svane Denmark 9:30.05 SB 6 103 Emma Dahl Sweden 9:34.76 7 121 Nora Lundin Sweden 9:37.20 8 305 Grethe Tyldum Norway 9:42.52 - 0 Sara Trané Stockholm