Menn 1500 meter

Det var Mats Hauge og Fredrik Sandvik som løp i de norske fargene på 1500 meter i Nordenkampen i Uppsala. Det var det to svenske løperne Samuel Pihlström og Gustav Berlin som la seg fremst etter fartsholderen, og etter at han gav seg var det disse to som jaget løpet. Men de to nordmennene hang på dem, og de det på den siste runden gjenstod knappe 100 meter viste Mats Hauge at han hadde en fartsøkning på lur, og han klarte å spurte forbi begge svenskene. Fredrik Sandvik fulgte etter disse på en fjerdeplasss.

Mats Hauge fulgte dermed opp sin NM-tittel fra Ulsteinsvik for to uker siden. Tiden 3:43.69 var også en klar forbedring av persen som han satte i NM, 3:48.

Resultater 1500 meter menn:

1500 meter # Bib Namn Föreningar Resultat 1 355 Mats Hauge Norway 3:43.69 2 160 Samuel Pihlström Sweden 3:43.75 3 148 Gustav Berlin Sweden 3:44.71 4 346 Fredrik Sandvik Norway 3:46.08 5 451 Nick Rostgaard Jensen Denmark 3:46.62 6 243 Eero Saleva Finland 3:46.85 7 252 Konsta Hämäläinen Finland 3:56.53 8 447 Markus Kirk Kjeldsen Denmark 4:07.32 - 0 Johan Eriksson Turebergs FK

Mats Hauge viser svenskene at han har en fartsøkning på lur. (Foto: skjermprint streaming)

Kvinner 1500 meter

Her var det svenske Sara Christiansson som var den eneste som fulgte farten til haren. Feltet bak dem strakk seg litt ut, og finske Ilona Mononen og svenske Caroline Högardh fulgte nærmest. Men etter disse var norske Christina Maria Toogood på skuddhold til en pallplass. Inn mot mål måtte hun gi noen meter og Christina Maria ble beste norske på en fjerdeplass. Ina Halle Haugen tok femteplassen.

Tiden 4:21.33 var innepers på Christina Maria Toogood.

Resultat 1500 meter kvinner

# Bib Namn Föreningar Resultat 1 123 Sara Christiansson Sweden 4:18.68 2 205 Ilona Mononen Finland 4:19.69 3 100 Caroline Högardh Sweden 4:20.24 4 304 Christina Maria Toogood Norway 4:21.33 5 310 Ina Halle Haugen Norway 4:23.96 6 416 Mathilde Diekema Denmark 4:29.13 7 405 Emma Kiplakat Kondrup Denmark 4:37.27 8 208 Kaisa Honkaharju Finland 4:37.93 - 0 Madeleine Björlin-Delmar IFK Göteborg



Christina Maria Toogood var lenge på skuddhold av medaljene. (Foto: skjermprint streaming).