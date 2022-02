Alle resultater



Medaljevinnerne:

Kvinner 17 år – 5 kilometer klassisk stil

1. Milla Grosberghaugen Andreassen, Bækkelaget, 14.12,8

2. Tuva Mathea Gulbrandsen, Bardufoss, 14.44,7

3. Synne Andersen Buen, Rustad, 15.01,3

Kvinner 18 år – 5 kilometer klassisk stil

1. Eva Ingebrigtsten, Bratsberg, 14.38,3

2. Helene Ekreheim Haugen, Holmen, 14.49,6

3. Anniken Sand, Sjåstad Vestre Lier, 14.50,4

Kvinner 19–20 år – 5 kilometer klassisk stil

1. Anna Heggen, Svea, 14.14,5

2. Tuva Anine Brusveen-Jensen, Lyn, 14.22,1

3. Marte Mikkelsplass, Bromma, 14.36,0

Menn 17 år - 10 km klassisk stil

1. Lars Heggen Harestua IL NOR 0:25:49,9 00:00,0

2..Eskil Skarstein Rød Oppegård IL NOR 0:25:51,2 00:01,3

3. Filip Skari Nittedal IL NOR 0:26:08,5 00:18,6

Menn 18 år - 10 km klassisk stil

1. Daniel Aakervik Fet SK NOR 0:25:46,0 00:00,0 99,71

2. Kristian Kollerud Konnerud IL NOR 0:26:00,6 00:14,6 107,27

3. Kristian Kongssund Næroset IL NOR 0:26:23,5 00:37,5 119,11

Menn 19-20 år - 10 km klassisk stil

1. Henrik Kvennås Byåsen IL NOR 0:25:23,2 00:00,0 68,60

2. Johannes Lønnestad Flaaten Morgedal IL NOR 0:25:30,0 00:06,8 72,17

3. Bjarte Bjertnæs Jevnaker NOR 0:25:36,1 00:12,9 75,38