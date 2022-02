Fordelt på to heat løp hele elleve mann under 13.25, og tre av dem var nede på 12-tallet. Grant Fisher vant på 12.53,73, ei tid som er bare 4 sekunder bak Kenenisa Bekeles verdensrekord. Løpet fører også Fisher opp på femteplass på verdensstatistikken gjennom alle tider.



Etter et jevnt hardt løp klarte 24 år gamle Fisher å øke farten mot slutten. Mens rundetidene fram til 3600 m stort sett gikk mellom 31 og 32 sekunder, ble farten etter det økt til 29-runder. Den aller siste runden var den raskeste og gikk på 28,96. Galen Rupps amerikanske rekord på 13.01,26 fra 2014 var dermed slått med nesten 8 sekunder.



Også Moh Ahmed leverte et strålende løp, og med 12.56,87 satte han canadisk rekord og ble nummer to i løpet. Stort dårligere var ikke Mark Scott som ble nummer tre med 12.57,08 og forbedra sin egen europeiske rekord med nesten 12 sekunder. Bare én brite, Mo Farah, har noen gang løpt fortere – ute eller inne – enn det Mark Scott nå gjorde.



Både britiske Sam Atkin og sveitsiske Jonas Raess løp i det samme heatet under den gamle europeiske rekorden, og Raess satte sveitsisk rekord med 13.07,95.



Også i kvinneklassen ble det løpt rekordfort. Gabriela DeBues-Stafford satte både canadisk og nord-amerikansk rekord med 14.31.38. Det var en pulverisering av Shalane Flanagans gamle rekord på 14.47,62. Gabriela viste storform allerede ei uke tidligere da hun løp 3000 m på 8.33,92, men nå løp hun de siste 3000 meterne av 5000 m-løpet på 8.30,83. Det indikerer at hun med en noe raskere åpning har enda litt å gå på.



Elise Cranny ble nummer to og satte amerikansk rekord med 14.33,17, mens det var et lengre hopp ned til Courtney Frerichs 14.48,75 som gav henne tredjeplassen. De tre første løper for Nike Bowerman TC, noe også de raskeste på 5000 meteren for menn gjør, så her er det snakk om mange fra samme team som har funnet formen i forkant av VM innendørs.



Vi tar også med at stevnets store overraskelse var at nokså ukjente Shane Streich satt amerikansk rekord på 1000 m med 2.16,16. Det var en forbedring av Bryce Hoppels ett år gamle rekord med 11 hundredeler.





26 år gamle Gabriela DeBues-Stafford (til høyre) ble nummer seks på 1500 m i VM i Doha i 2019. Da satte hun canadisk rekord med 3.56,12. Nå har hun tatt steget opp i verdenseliten også på 5000 m. (Foto: Bjørn Johannessen)