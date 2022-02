Vinterens 5. løp i Trøndersk Vinterkarusell ble arrangert søndag 13. februar. Dette skulle opprinnelig vært arrangert som en 3000 m i Ranheimshallen, men ble endret til 3 km på Strandpromenaden. Det var totalt 31 løpere (11 kvinner og 20 menn) som fullførte løpet denne søndagskvelden.



Nils Håkon Sjøhaug, Byaasen Skiklub vant herreklassen på 9:32 foran Casper Bergmann Henriksen på 10:49 og Paul Godtfred Bjørnerud på 10:57. Begge de to sistnevnte løp for Trondheim & Omegn Sportsklubb.



Kvinneklassen ble vunent av Elisabeth Stubberud, NTNUI-BIL på 11:16 foran Julie Lous fra Ranheim på 11:21 og Mette Eid Løvås, Strindheim IL på 11:51.



Arrangør Strindheim IL melder om at det på grunn av årstiden og forholdene i traseen ikke hadde vært mulig å få til en godkjent kontrollmåling av løypa. .



Det sjette, og dermed også siste, løpet i årets Vinterkarusell arrangeres tirsdag 26. april i form av en 5 og 10 kilometer fra stadion på Øya.



Resultater kvinner totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Elisabeth Stubberud Ntnu-Bil K35-39 11:16.0 2 Julie Lous RANHEIM J16-17 11:21.0 3 Mette Eid Løvås Strindheim IL K45-49 11:51.0 4 Tonje Steigedal St. Olavs Hospital K40-44 12:12.0 5 Regine Kvernelv Atea K23-34 12:57.0 6 Stine H. Bang Svendsen TRONDHEIM K35-39 13:25.0 7 Mari Helen Riise TRONDHEIM K23-34 13:41.0 8 Marie Fuglesang TRONDHEIM K40-44 13:51.0 9 Siri Kjeldsberg RANHEIM K45-49 15:43.0 10 Mariann Mosdal Gjeldnes INDERØY K23-34 16:25.0 11 Trine Hjelde INDERØY K23-34 17:42.0



Resultater menn totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Nils Håkon K. Sjøhaug Byaasen Skiklub M18-19 9:32.0 2 Casper Bergmann Henriksen Trondheim & Omegn Sportsklubb / Team Kondis/Festningen Parkrun M23-34 10:49.0 3 Paul Godtfred Bjørnerud Trondheim & Omegn Sportsklubb M35-39 10:57.0 4 Bjarne Austad Bratsberg IL M45-49 11:05.0 5 Magnus Gustavsen TRONDHEIM M23-34 11:27.0 6 Thomas Sutcliffe Ntnu M23-34 11:41.0 7 Rune Holmen Strindheim IL M50-54 11:42.0 8 Roar Kollerud Strindheim IL M55-59 11:45.0 9 Nils Bjørnerud Flow Elektro Midt-Norge M35-39 11:54.0 10 Kjell Are Einarsve Aasguten / Atea M23-34 11:58.0 11 Erlend Aune Bøhmer RANHEIM M23-34 11:59.0 12 Vebjørn Prigge IL Nybrott G12-13 12:08.0 13 Johan Sandgrind TRONDHEIM M35-39 12:41.0 14 Tore Wærnes Trondheim Kommune M60-64 12:59.0 15 Rune Øiangen TRONDHEIM M55-59 13:07.0 16 Ove Knudsen TRONDHEIM M50-54 13:21.0 17 Kjetil Sletten Team Kondis Trondheim M45-49 13:28.0 18 Roald Lilletvedt Ntnu BIL M60-64 14:29.0 19 Paul Håkon Almås Hommelvik IL M60-64 15:00.0 20 Hagbart Vebostad Strindheim IL M80-84 16:15.0

