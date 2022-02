Einar Hagemann gleder seg til å sette i gang en ny utfordring for sine deltakere. I januar var det Oddetallsløpet som gjaldt, og de som fulgte løpet fra dag til dag ble vitne til en svært intens og tett kamp det siste døgnet. Vi har tatt en prat med arrangør Einar Hagemann, og blant annet spurt om hvilke deltakere han gjerne ser for seg på startlista.



Hva er Hagemanns høydemeterløp?

Det er listet opp en god del regler i forbindelse med dette løpet, men hovedregelen er ganske klar - Hver dag skal deltakerne løpe eller gå et visst antall høydemeter. Tallene som gjelder er 100, 200, 300, 400 meter og så videre, helt opp til 3100 meter. Man kan selv velge hvilken dag man skal gå de forskjellige "tallene". For eksempel kan man starte knallhardt ut, og gjøre unna 3100-metersdagen allerede 1. mars.

Det er lov å dele opp dagen i to (men ikke flere) økter, og den gjennomførte økten må være publisert på treningsappen Strava innen midnatt hver dag. Dersom det er flere deltakere som etter 31 dager har forsert samtlige 49600 høydemeter, blir det avgjort med et 24-timersløp den 1. april.





Det er fort gjort å tenke at det er mange "enkle" dager i dette høydemeterløpet. 100, 200 eller 300 høydemeter er jo ikke all verden. Men når man skal ha 12 dager over 2000 høydemeter på én måned, så er det snakk om en real utfordring.



Noe for enhver?

Det er lett og tenke at dette er en konkurransetype som er forbeholdt supermennesker. Men arrangøren selv håper at "vanlig dødelige" også stiller opp.

- Ja, jeg håper at det stiller opp folk med forskjellig type bakgrunn og forutsetninger. Man er ikke nødt til å ha ambisjoner om å fullføre hele løpet for å melde seg på. Jeg vil gjerne også se de som kanskje ikke har helt trua på egen form, og som vil ta en dag om gangen. Det er de det er skikkelig artig å følge med på, forteller Hagemann.

Han forteller videre at fjorårets arrangement ble av det artige slaget. Det oppstår gjerne uenigheter rundt regelverk og lignende, og når folk blir slitne så kan det gå noen kuler varmt på nettet.

- Dette er et arrangement hvor man må ha litt stor takhøyde, sier han.

Da Strava kjørte en Høydemeter-challenge i mars i fjor, samtidig som Hagemann hadde sitt høydemeterløp, markerte hans deltakere seg i verdenstoppen underveis.

- På et tidspunkt hadde vi 8 av de 10 beste i verden som deltakere, forteller han.

Einar vil som sagt gjerne se mannen og kvinnen i gata på deltakerlisten. Men er det noen spesielle personer han gjerne vil at skal delta?

- Det hadde vært gøy å få en liten duell mellom Fredrik M. Zachariassen og Frank Løke på historier som Instagram og Facebook igjen. Det tok helt av på et av løpene i fjor, forteller han.



Einar Hagemann ser gjenre Frank Løke på start i år. Her fra Primtalløpet. (Arkivfoto: Mona Kjeldsberg)



- Det hadde også vært moro med en ny duell mellom Rune Kvam og Odd Edøy. De er jo helt ville i fjellet, noe vi så gode eksempler på i Oddetallsløpet.

- Eileen Hanevold er også med igjen nå, og da blir det alltid liv og moro. Det er ei dame som virkelig byr på seg selv. Det hadde også vært gøy om den seigeste av dem alle deltar, sier Einar og referer til Ottar Røed. Mannen som går absolutt alle kilometrene.

Har du noen andre drømmedeltakere? Kjente profiler kanskje?

- Jeg skullle gjerne sett noen storheter fra andre idretter prøve seg. For eksempel Petter Northug, Kjetil Rekdal, Aksel Lund Svindal og Thomas Alsgaard. Det hadde vært moro det! Da hadde det nok tatt fullstendig av i kommentarfeltene, svarer Einar og ler godt.



Vinner Rune Hystad og klassevinner Øyunn Bygstad fra fjorårets versjon av Høydemeterløpet. (Foto: Arrangøren)



Det blir spennende å se hva slags startfelt som gyver løs på de vertikale metrene når mars er over oss. At vi får se Northug og Alsgaard på start er vel noe usikkert, men at vi allikevel kommer til å bli vitne til noen skikkelige maktdemonstrasjoner - det føler vi oss sikre på.

Les mer om Hagemanns Høydemeterløp her



