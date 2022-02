Det var ganske gode forhold i årets andre løp i Necon Vinterkarusell i Bergen, med stort sett bare veier og ikke så mye vind. Men det kom noen rapporter om at enkelte løpere hadde følt på enkelte isete partier med sklifare.

Med 297 deltakere var det 60 færre enn i forrige løp. For første gang i denne sesongens Vinterkarusell var det ikke koronarestriksjoner å ta hensyn til, men det var likevel puljestarter for at alle skulle komme greit ut av maratontunnelen fra stadion.

Denne gangen var Karl Fremstad tilbake, og det ble dermed en ny klar seier til Tjalve-løperen på 10 kilometer akkurat slik han gjorde på løpene i fjor høst.

På 5 kilometer viste det seg at det kun var én mann som klarte å slå Eli Anne Dvergsdal, som klokket inn som beste kvinne på 17:44. Beste mann var her Ulrik Måbø på 17:24. Etter ham var det tre menn som kom inn på tider på 17-tallet: Tord Andresen, Marios Ktorides-Valen og Jørgen Rokne Dahle.

Marie Garberg Olsen ble nest beste kvinne, hun måtte se at Eli Anne var 5 minutter foran henne i mål.

På 10 km ble Marte Aulin beste kvinne foran Lillian Svensen og Cathrine Øvredal Mellingen.



Eli Anne Dvergsdal fra arrangørklubb Gneist ble den klare vinner på 5 km, foran Marie Garberg Olsen (til venstre). Karianne Jørgensen tok tredjeplass.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 888 Eli Anne Dvergsdal Gneist K20-34 0:17:44 2 843 Marie Garberg Olsen Gneist K15-19 0:22:46 3 30 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 0:23:40 4 635 Ingebjørg Nes Aker Solutions K35-39 0:23:47 5 84 Tuva Sandlund Fyllingen IL Friidrett K1-14 0:24:21 6 304 Kristin Aarestad Steine RÅDAL K20-34 0:24:39 7 178 Gro Beret Heggernes BERGEN K50-54 0:24:41 8 543 Silje Bjørnstad DNB K40-44 0:24:50 9 873 Ingun Risa BØNES K45-49 0:24:54 10 871 Karina Birkenes FANA K35-39 0:24:56 11 422 Hanne Elisabeth Truelsen Nydal KLEPPESTØ K20-34 0:25:07 12 883 Ina Aas LODDEFJORD K55-59 0:25:10 13 754 Kristin Bruvik RÅDAL K20-34 0:25:16 14 132 Rosa-Linn Laastad BERGEN K45-49 0:25:26 15 106 Desirée Hernebäck FLAKTVEIT K40-44 0:25:28

Det blir spennende å se hvordan oppslutningen blir i Vinterkarusellen utover våren når koronarestriksjonene kommer på avstand. Det er i hvert fall sikkert at det er deltakere i alle aldersklasser i denne karusellen. Her er statistikk over antall deltagere i hver aldersklasse:

Kvinner: Menn: Klasse Antall deltakere Klasse Antall deltakere K1-14 10 M1-14 14 K15-19 4 M15-19 11 K20-34 14 M20-34 25 K35-39 12 M35-39 11 K40-44 12 M40-44 18 K45-49 17 M45-49 20 K50-54 14 M50-54 24 K55-59 14 M55-59 23 K60-64 4 M60-64 17 K70-74 1 M65-69 17 M70-74 6 M75-79 8 M80-84 1



Espen Erenstsen løper i klasse M60-64 der han kan juble over nest beste tid, bare slått av veteranen Jan Wilhelm Werner.

10 km klasse M60-64:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 13 119 Jan Wilhelm Werner Bergen Triathlon Club M60-64 0:46:48 18 251 Espen Erenstsen Indre Godvik M60-64 0:48:03 25 678 Ole Mikkelsen Alpenjugend M60-64 0:51:06 30 424 Dag Kristensen SØREIDGREND M60-64 0:54:17 43 612 Odd Wilhelmsen NESTTUN M60-64 1:00:34 48 779 John Grieg Bergen Triathlon Club / Filosofisk Løpegruppe M60-64 1:14:53



Premiepallen menn 5 km: Tord Andresen, Ulrik Måbø og Marios Ktorides-Valen.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5215 Ulrik Måbø Langesund sykle- og triathlonklubb M20-34 0:17:24 2 330 Tord Andresen Gneist Friidrett M15-19 0:17:46 3 869 Marios Ktorides-Valen Fana M15-19 0:17:54 4 611 Jørgen Rokne Dahle Varegg Fleridrett M15-19 0:17:55 5 596 Marius Paulsen Caverion BIL M20-34 0:18:11 6 5225 Espen Utgård Sæther LAKSEVÅG M20-34 0:18:15 7 252 Martin Mjelde Gneist M1-14 0:18:34 8 842 Sondre Haukanes Gneist M1-14 0:18:53 9 335 Daniel Wasbø Gneist Friidrett M1-14 0:18:55 10 879 Oskar Heksem Fana IL M15-19 0:19:12 11 337 Tormod Bersaas Necon M50-54 0:19:48 12 107 Dawid Franek Matvareexpressen M40-44 0:19:58 13 181 Øystein Risøen Opptur Motbakkeklubb M55-59 0:20:08 14 138 Julian Brenna Loddefjordløperne M15-19 0:20:11 15 408 Kjetil Kårbø Loddefjordløperne M45-49 0:20:21



Premiepallen kvinner 10 km: Lillian Svensen, Marte Aulin og Cathrine Øvredal Mellingen.

Resultatliste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 189 Marte Aulin BERGEN K20-34 0:45:09 2 131 Lillian Svensen SØFTELAND K45-49 0:48:07 3 54 Cathrine Øvredal Mellingen Landås Løpe- & Cykleklubb K20-34 0:48:59 4 5214 Birgitte Skår LAKSEVÅG K20-34 0:49:44 5 565 Kristin Grevstad DNB K35-39 0:49:50 6 755 Rita Kvamme SØREIDGREND K50-54 0:52:08 7 439 Evelyn Kvamme Wold Necon K55-59 0:53:33 8 431 Svanhild Wisth Necon K50-54 0:54:11 9 51 Anne Jernes Søreide Fysioterapi.No K50-54 0:54:50 10 265 Marianne Falck Kleppe NESTTUN K40-44 0:55:02 11 528 Erle Verlo DNB K35-39 0:56:08 12 334 Bjørg Fagnastøl Necon K60-64 0:57:08 13 436 Nora Hauge Svendsen Necon K50-54 0:57:16 14 183 Teresa Melvær KLEPPESTØ K45-49 0:59:53 15 721 Cecilie Anita Tindeland Higraff Fjord Maritime AS K35-39 1:01:06 16 720 Inga Helene Vatshelle Bovim Fjord Maritime AS K20-34 1:01:10 17 463 Linn Skjold BERGEN K35-39 1:01:31 18 166 May Britt Soldal LAKSEVÅG K55-59 1:01:49 19 434 Elisabeth Hilton Necon K55-59 1:02:10 20 430 Siv Nina Gjervik Necon K55-59 1:02:45 21 5223 Bente Andersen Løperjentene K55-59 1:02:51 22 355 Siw Elin Aarbakke Rygh FYLLINGSDALEN K50-54 1:03:29



Tre beste menn 10 km: Henrik Angermund, Karl Fremstad og Morten Weber.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 686 Karl Fremstad Tyrving IL M20-34 33:35 2 5229 Henrik Angermund Varegg Fleridrett M40-44 36:01 3 425 Morten Weber ATS Buntentor Bremen M20-34 37:25 4 64 Jan Åge Sundnes Blubbelubb Sportsklubb M20-34 38:46 5 62 Ove Dalseid HSI M45-49 39:39 6 5218 Sebastian Nyvoll BERGEN M20-34 42:13 7 165 Torbjørn Göl-Hausberg Bergen Perseklubb M40-44 42:44 8 776 Kristoffer Høyheim Necon M20-34 44:13 9 364 Vemund Sirevaag Sædalen Idrettslag M40-44 45:09 10 80 Jon Arve Sangolt BERGEN M35-39 45:17 11 340 Øyvind Spilde Necon M35-39 45:43 12 256 Einar Hauge-Hansen Bergen Triathlon Club / Einar Hauge-Hansen M45-49 46:42 13 119 Jan Wilhelm Werner Bergen Triathlon Club M60-64 46:48 14 271 Eivind Johannessen Bergen CK M50-54 46:52 15 363 Kjell Skage Gneist M50-54 46:55



Løperne har kommet ut maratonporten og fortsetter over gressbanen nedenfor stadion.