Eidsdal IL melder om at Kjell Løvoll sitt minneskirenn som skulle være Eidsdal IL sitt jubileumsrenn i forbindelse med idrettslaget fylte 100 år i 2020. Slik var det ikke pga pandemien.



Kjell Løvoll var i si tid den suverent beste langrennsløperen på Sunnmøre. Kjell fikk Norddal kommune sin kulturpris i 1995. Det samme året ble han utnemt som den første æresmedlemmet i Eidsdal IL. Kjell døde av kreft i 1997, bare 60 år gammel.



Meir om minneskirennet under her og på facebooksiden til Eidsdal Idrottslag.



Invitasjon her eil_minnerenn 2022_V25.pdf

















Foto: Eidsdal IL.