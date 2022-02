Det var ikke bare i Sevilla at det deltok norske løpere i spanske løp sist helg. I Medio Maratón Aguas de Alicante var det med minst fire norske løpere fordelt med to på 10 km og to på halvmaraton.

Håkon Hjemly, som er en av Norges beste veteranløpere, fulgte opp sin gode halvmaraton i Santa Pola for tre uker siden med 34.18 i en ikke helt lett 10 km-trasé.

– Løypa hadde to lange og tøffe motbakker hvor km-tidene føyk opp med nær 30 sekunder, og det ødela mye for god sluttid. Men det er alltid fornøyelig å være med på løp i Spania. Her er de meget gode til å arrangere og uten å flå deltakere med startkontingentene, forteller 51 år gamle Hjemly til Kondis.

Vegard Sporstøl løp på 39.07 og ble nummer 43 av herrene på 10 km. Elhissouf Abdelmajide vant på 32.52, mens Estela Alhambra Reig var raskeste dame med 37.36. I alt fullførte 848 løpere 10 kilometeren, og 293 av dem var kvinner.

På halvmaraton løp tidligere kondis.no-redaktør Heming Leira inn til en fin sjetteplass i klasse 60-64 år med 1.36.06. Øystein Granly ble nummer tolv i samme klasse etter å ha fullført på 1.51.16. Halvmaratondistansen samla 1040 løpere og raskeste kvinne og mann var Valentine Jebet og Erick Kiptoo som løp på 1.17.30 og 1.04.45.

– Det var gode forhold med 11-14 grader, sol og bare 1-2 sekundmeter vind, rapporterer Heming Leira fra Spania.





Håkon Hjemly (til venstre) fikk ta turen opp på pallen etter andreplass i klasse 50-54 år. (Foto: privat)



Halvmaraton menn Brutto Netto 1 ERICK KIPTOO INDEPENDIENTE 01:04:45 01:04:45 2 PETER BRANDON SOMBA INDEPENDIENTE 01:04:45 01:04:45 3 FRANCISCO GARCÍA DE DIONISIO Club Atletismo Albacete 01:08:04 01:08:04 ... 175 HEMING LEIRA RYE SK 01:36:21 01:36:09 513 ØYSTEIN GRANLY Tjøme Løpeklubb 01:52:09 01:51:16 Halvmaraton kvinner 1 VALENTINE JEBET INDEPENDIENTE 01:17:30 01:17:30 2 PILAR RUBIO SÁNCHEZ CLUB ATLETISMO ELDA 01:21:07 01:21:07 3 WAFIYA BENALI Nogalte Puerto Lumbreras 01:21:11 01:21:10 10 km menn 1 ELHISSOUF ABDELMAJIDE INDEPENDIENTE 00:32:52 00:32:51 2 ANDRÉS MACÍAS SÁNCHEZ Atletisme Crevillent 00:33:09 00:33:08 3 EDUARDO VERDÚ CALABUIG Club Atletismo Albacete 00:33:23 00:33:22 … 6 HAAKON HJEMLY INDEPENDIENTE 00:34:18 00:34:16 43 VEGARD SPORSTØL INDEPENDIENTE 00:39:12 00:39:07 10 km kvinner 1 ESTELA ALHAMBRA REIG CA ONTINYENT 00:37:36 00:37:33 2 ANA MARÍA DEL SÁNCHEZ EVEDEPORT 00:40:02 00:40:00 3 REBECA MELERO LOPEZ INDEPENDIENTE 00:42:33 00:42:26



Alle resultat



Halvmaratonfeltet strekker seg godt ut, og vi ser vinner Erick Kiptoo med startnummer tre langt framme. (Foto: arrangøren)



Valentine Jebet tok en klar seier på halvmaraton, sjøl om vinnertida på 1.17.30 ikke helt holder kenyansk toppnivå. (Foto: arrangøren)