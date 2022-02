Som opplyst på kondistreninga.no så er vi fortsatt på teststadiet. Men i stedet for å teste treningsøktene uten noen deltakere, så inviterer vi dere til å bli med. Da kan vi få gode og nyttige tilbakemeldinger allerede fra begynnelsen av, slik at vi kan forme et bedre tilbud.



To LIVE-økter er gjennomført

Vi har i løpet av de siste tre ukene gjennomført to LIVE-økter. Svært gledelig har det vært å se at vi har fått deltakere med helt fra starten av. Under den første økten oppstod den noen problemer som ble løst underveis, og som vi tok lærdom av. Den andre økten ble gjennomført sist torsdag og var en klassisk 4 x 4 intervall. Der var det flere deltakere med og vi hadde både noen som løp med oss i Zwift, samt noen som fulgte direktesendingen fra vårt løpestudio på Ullevål stadion.



Hvordan fungerer dette?

Dersom du ikke hart hørt om dette tidligere så kan det være på sin plass med en kort introduksjon. På vår nyetablerte nettside kondistreninga.no er vi i ferd med å bygge opp et arkiv av løpeøkter som du kan benytte deg av når du skal løpe på tredemølle og når du ønsker "selskap" underveis. På denne nettsiden vil vi også sette opp direktesendte treningsøkter. Disse streames LIVE. Man kan følge øktene via kondistreninga.no eller via treningsappen Zwift.



Du finner mer informasjon om dette på den nye nettsiden vår. Se under fanen Online.



Når er neste LIVE-økt?

Vi har nå satt opp neste direktesendte trening, som blir førstkommende torsdag klokken 17:30. Er det fortsatt noen som er i nærheten av en tredemølle i vinterferien tro? Vi fortsetter å teste systemene våre, men har stor tro på at økten gjennomføres problemfritt. Økten på torsdag blir en pyramideintervall og du kan lese mer om denne, samt hvordan du kan delta, på denne siden.