Junior-VM i langrenn åpna med 15 km fellesstart skøyting U20 for kvinner og 30 km for menn. Tuva Anine Brusveen-Jensen sørga for norsk bronsemedalje, mens det ble firedobbelt russisk på herresida.

Junior-VM i langrenn på Lygna starta i går og varer fram til søndag. Først ut var de yngste som fikk bryne seg på 15 km (kvinner) og 30 km (menn) i de tøffe løypene på Lygna. – Jeg er veldig glad for gullmedaljen og at jeg klarte å få ei luke i den siste bakken ved stadion, var Helen Hoffmanns kommentar gjengitt på Skiforbundets sider etter løpet. – Dette var hardt. Løypene her på Lygna er de tøffeste jeg noen gang har konkurrert i, fortalte hun. Seiersmarginen ble på 2,6 sekunder til svenske Lisa Eriksson mens det var drøye 8 sekunder ned til Tuva Anine Brusveen-Jensen på tredjeplass. – Jeg er virkelig fornøyd med denne prestasjonen, og det er et av de beste løpene jeg har gjort. Det betyr mye å ta en VM-medalje, var Brusveen-Jensens kommentar. De andre norske jentene fulgte ikke så langt bak med 5. plass til Anna Heggen, 10. plass til Emma Kirkeberg Mørk og 15. plass til Marte Mikkelsplass. Noe svakere var laginnsatsen til de norske guttene. Henrik Kvennaas var klart best på 6. plass, men han måtte altså se fire russere og en canadier foran seg. De andre norske kom på 26., 37. og 53. plass. Mesterskapet fortsetter med stafett i U20-klassen i dag. Jentene går 4 x 3,3 km klokka 13 og gutta 4 x 5 km klokka 15. I morgen er det U23-gjengen sin tur med 10 og 15 km klassisk, som vil bli sendt av NRK.

15 km fristil kvinner U20 1 HOFFMANN Helen 2002 GER 39:23.1 2 ERIKSSON Lisa 2003 SWE 39:25.7 3 BRUSVEEN-JENSEN Tuva Anine 2003 NOR 39:31.3 ... 5 HEGGEN Anna 2002 NOR 39:42.2 10 MOERK Emma Kirkeberg 2002 NOR 40:17.1 15 MIKKELSPLASS Marte 2002 NOR 40:55,2 30 km fristil menn U20 1 IVSHIN Alexander 2002 RUS 1:12:47.9 2 KOROSTELEV Saveliy 2003 RUS 1:12:56.0 3 DENISOV Nikita 2002 RUS 1:12:59.9 ... 6 KVENNAAS Henrik 2003 NOR 1:14:06.0 26 BJERTNAES Bjarte 2002 NOR 1:18:36.5 37 HORVEN Preben 2002 NOR 1:19:37.3 53 THORSTENSEN Magnus 2002 NOR 1:21:25.1

Det ble en helrussisk seierspall på 30 km i U20-klassen for menn. Alexander Ivshin (midten) stakk av med gullet, noe han også gjorde på samme distanse i junior-VM i fjor. (Foto: Norges Skiforbund)

