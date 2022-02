Onsdag formiddag skriver VG om Gjert Ingebrigtsen som er tilbake i trenerrollen for Narve Gilje Nordås. I følge avisen bekreftes dette av toppidrettssjef i Friidrettsforbundet, Erlend Slokvik.



Det har gått tre uker siden nyheten kom om at Gjert Ingebrigtsen skulle trappe ned som trener, og at han var sykemeldt. Det ble ikke gitt noen videre detaljer om hva som var de direkte årsakene til dette. Det som derimot virket tydelig var at dette ville bli en mer eller mindre permanent løsning. Jakob Ingebrigtsen uttalte seg om saken i forbindelse med løpet i Lievín forrige torsdag, og sa blant annet at det handlet mest om at pappa Gjert trapper ned, og at han hadde tatt seg vann over hodet. Samtidig kom han med uttalelser om at det er naturlig at broren Henrik tar over trenerjobben etter hvert.



Trener Narve Gilje Nordås

Til VG forteller Gilje Nordås at Gjert Ingebrigtsen har fungert som trener for ham siden 7. februar. Altså bare 5 dager etter at nyheten om nedtrapping kom første gang. Dette rimer ikke helt med at han skal ha vært sykemeldt så sent som i forrige uke, da Slokvik var i kontakt med ham. Hva dette betyr er det vanskelig å ta stilling til, og hovedpersonen selv har enn så lenge ikke besvart henvendelser fra VG.



Narve Gilje Nordås har trent med Ingebrigtsen-familien siden koronaen kom til landet i mars 2020. Et par måneder senere ble det også kjent at Per Svela trente med Ingebrigtsen. Han har ikke kommentert dagens nyhet om at Gjert Ingebrigtsen er tilbake som trener for Gilje Nordås.