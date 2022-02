Det var etter helgens løp i Maratonkarusellen i Bergen at fem sprekinger mottok det synlige beviset på at de i 2021 har gjennomført noen ganske så barske konkurranser innen kondisjonsidrett. Av disse var det en kvinne som mottok den gjeve prisen, så vi kan jo ikke gjøre det så enkelt som å kalle disse jernmenn, uten å få med at det også var en jernkvinne.

Kravene for Jernmannstatuetten er å gjennomføre følgende 5 øvelser i løpet av et kalenderår:

Maraton i Maratonkarusellen

Ultraløp i Maratonkarusellen (63km eller 100km)

Syvfjellsturen

Bergen-Voss på sykkel

5000 meter svømming på under 3 timer (utendørs eller i basseng)

De som tross av korona og mange utsatte og avlyste arrangement i 2021 klarte alle kravene til Jernmannsstatuetten var disse:

Karin Lampe

Geir Jensen

Morten Hauso

Glenn Jensen Ryland

Trygve Lande



Jernmannsgeneral Jan Wilhelm Werner, Jernkvinne Karin Lampe, Jernmennene: Geir Jensen, Morten Hauso og Glenn Jensen Ryland. Trygve Lande var ikke til stede da bildet ble tatt.

Jernmannstatuetten

Historien bak Jernmannstatuetten er sterkt knyttet til den avdøde ildsjelen Hans Jacob Berntsen, som gikk under navnet Jernmannen. Han opprettet Jernmannstatuetten i 1990 og den har hvert år siden blitt delt ut til dem som klarte å fullføre kravene, som altså er nevnt i listen over her.

Hans Jacob Berntsen gikk bort i 2017. Han var en sterk drivkraft bak ulike kondisjonsidretter generelt og løping spesielt. Det ble utgitt en biografi om ham i 2019, skrevet av Trygve Hillestad. Her kan vi sitere forfatterens karakteristikk av Jernmannen:

Hans Jacob Berntsen ble først og fremst kjent som idrettsmannen som overgikk de fleste. Jo mer ekstremt dess mer fristet det ham å delta. Hans mantra om aldri å gi opp så flere ganger ut til å kunne ta livet av ham på krevende idrettsarrangementer. Selv når blodsukkeret var «nesten i null» og han mistet både hørsel og syn, kjempet han seg til mål på Hawaii Ironman.

Så her er det bare å gratulere dem som nå har klart kravene som Jernmannen satte til statuetten som bærer hans navn.

Det er nå Jan Wilhelm Werner som har overtatt rollen som Jernmannsgeneral.

Hvis du er interessert i dette så kan du følge Jernmannsstatuetten på Facebook, eller ta kontakt med Maratonkarusellen i Bergen.



Biografien om Jernmannen.