Johan Hoel hadde følge av Johan Telle, Lyn Ski/Team AF Håndverk fram til Kondis’ andre fotopost ved Kriksfjell etter 20 km, men på siste halvdel var det ingen tvil om som var sterkest og vinnermarginen ble til slutt på nesten to minutter.



Patrick Kristoffersen, Gjerdrum IL/Team Robinson Trentino og Eirik Sverdrup Augdal, Ringkollen Skiklubb/Elon Innlandet var neste klare duo halvveis. Her var det Ringkollen-løperen som trakk det lengste strået 17 sekunder foran makkeren.



Patrick Kristoffersen med Eirik Sverdrup Augdal på bakskiene ved Kriksfjell. (Foto: Rolf Bakken)

Klar kvinnetrio

I kvinneklassen var Barbro Sætha, Lyn Ski og Team XPND Fuel of Norway 1 minutt og 26 sekunder for sterk for Karen Amalie Nordseth, Snertingdal IF Ski og med 2.06 minutter ned til Ingrid Hannestad, Kamp/Vestheim IF/Straye Waterwell. Denne trioen var klart foran resten av konkurrentene på den klassiske maratondistansen der for øvrig Petter Northug staket inn ca. 14 minutter bak Hoel til dagens 26. beste tid.



Barbro Sætha på toppen av den tøffeste stigningen har lagt Hornsjø bak seg. (Foto. Rolf Bakken)

Åsen IL også i fristil

I skøyte-utgaven var også Åsen IL klart best ved Magne Haga som var nærere ti minutter foran Henrik Husdal, Bækkelagets SK/Team Obos med nok en Åsen-løper, Eirik Sendstad, ret bak på 3. plass. Denne trioen var de enstes som var raskere enn dagens sterkeste staker.



Alvdøl og Lillehammer-bosatte Turi Thoresen vant kvinneklassen foran Karen Marie Håkonsen, Kjellmyra IL og Susann Sagstuen, Gjøvik Skiklubb med knappe minuttet.



Magne Haga med bare klassikere foran seg allerde etter knappe 4 km på skøyte-maraton. (Foto. Stein Arne Negård)



Turi Storstrøm Thoresen var først også halvveis på kvinnenes fristil. (Foto: Rolf Bakken)

Fra OL til Hafjell







Anders Mølmen Høst har fått en luke til konkurrentene 3,5 km ut på sin halvmaraton. (Foto: Stein Arne Negård)



Masako Ishida ved Raudtjønnbekken. (Foto: Rolf Bakken)



Seirene på halvmaraton i fristil gikk til Sander Andre Ulv, Bygdø IL og Tiril Liverud Knudsen, Konnerud.



Sander André Ulv (790) på vei til fristilseier på 21 km. (Foto: Stein Arne Negård)



TirilLiverud Knudsen (701) og Mari Nordlunde (785) hatt en tet fight om seieren på halvmaraton. (Foto: Stein Arne Negård)

Største turrenn post-pandemien





Det viktigste for den arrangøren, sponsorer og dugnadsgjengen var imidlertid endelig å få gjennomført et skikkelig skirenn igjen. Øyer Tretten IF som rent Idrettslag satte også pris på besøket av Antidoping Norge som gjennomførte dopingkontroller etter rennet.



Det var totalt 646 løpere var påmeldt til den 8. ugaven av Hafjell ski Marathon inkludert 90 i trimklassens 13 km. 574 startet fra Mosetertoppen Skistadion og med 10 løpere med DNF i resultatlista, ble det 564 fullførende i årets utgave, i underkant av 300 færre enn i toppårene 2019 og 2020. Føreforholdene vr uproblematisk med 5-6 kuldegrader på start og pefekt preparerte traséer og kun en svak vind imot på siste halvdel etter vending for helmaraton-løperen ved Hornsjø.Det viktigste for den arrangøren, sponsorer og dugnadsgjengen var imidlertid endelig å få gjennomført et skikkelig skirenn igjen. Øyer Tretten IF som rent Idrettslag satte også pris på besøket av Antidoping Norge som gjennomførte dopingkontroller etter rennet.

Seierspallen for kvinner på den klassiske helmarathon: I midten Barbro Sætha omkranset av Karen Amalie Nordseth (til v.) og Ingrid Hannestad (til h.). (Foto fra HSMs facebookside)De tre prisbelønte på mennenes klassiske helmarathon (fra v.) Johan Tjelle, Johan Hoel og Eirik Sverderup Augdal. (Foto fra HSMs facebookside)