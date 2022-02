De aller fleste av de nesten 250 deltagerne tar Kjølen hematt som en sosial trimtur. (Foto fra Visiit Skeikampens facebookside)



Kjølen hematt går i lett terreng fra Skeikampen til Follebu skole og er et skirenn for hele familien. Dette er et turrenn av det gode gamle slaget med en uhøytidelig atmosfære hvor det deles ut hyppige merker og utmerkelser til trofaste deltagere for 1., 3., 6., og 10. gang, og deretter for hvert 5. år. Det er en tredels premiering i konkurranseklassene og uttrekkspremier i trimklassene. I tillegg til hoveddistansen er det også et tilbud på 12,5 km for de aller yngste og alle andre som føler for en kortere tur uten tidtaking.

I skyggen av Hafjell

Deltagelsen i konkurranseklassen kom med 34 løpere naturlig nok i skyggen av det kommersielle Hafjell Ski Marathon som ble arrangert på andre siden av Gudbrandsdalen samme dag. Hele 82 tok typisk for rennet turen i trimklassen med tidtaking men uten rangering, og 85 gikk hele distansen som trim uten tid. Med 43 på halvdistansen fikk hele 244 skiløpere med god spredning i alder og ambisjoner registret sin deltagelsen i den 43. utgaven av Kjølen hematt.

Hematt fra Visma ski Classics

De to duellantene Skinstad/Nordli har nylig kommet "hematt" etter en lenger Europa-turné i Visma Ski Classics for hhv. Team Coop og Team Næringsbanken, og i Kjølen hematt var det knapt mulig å skille de to langløperne etter 1.02.30 med staking. Magnus Bleken, Rudsbygd IL/Team Norsk Gran, ble dagens klare tredjemann to minutter bak tetduoen. Ingrid Paulsrud var raskest på hjemmebane av de fire damene som gikk i konkurranseklassen med 1.29.39.



Geir Strandbakke fra Lillhammer Skiklub har lang fartstid over Kjølen fra Skei til Follebu og staket inn på dagens 6. beste tid. (Foto fra Visit Skeikampens facebookside)



Fridtjof Wedum fra Follebu Skiklubb fulgte på plassen bak Strandbakke. (Foto fra Visit Skeikampens facebookside)



Siri Stensgård fra Lillehammer Skiklub var nest raskest av damene. (Foto fra Visit Skeikampens facebookside)



Pallen ved Follebu skole (fra v.): Simen Engebretsen Nordli, Petter Soleng Skinstad og Magnus Bleken. (Foto: Gausdal turløypekomite)

