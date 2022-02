Det blir heller ikke heist russiske eller hviterussiske flagg i arenaene under årets arrangementshelg.



– I dialog gjennom helgen med de øvrige internasjonale langløpsarrangørene, har vi sammen fattet beslutningen om ikke å tillate deltakere fra Russland og Hviterussland under Birken Skifestival 18. – 20. mars og de øvrige fire rennene som gjenstår denne sesongen i den internasjonale langløpscupen Visma Ski Classics, sier daglig leder Eirik Torbjørnsen i Birken AS.



Det er per 28. februar påmeldt 43 russiske deltakere til Birken skifestival 18. - 20. mars.



– Birkens avgjørelse er en direkte konsekvens av vedtak fattet av både Norges Skiforbund og Norges Idrettsforbund, der ønsket er en tydelig sanksjonslinje mot all russisk og hviterussisk idrett. Det er dette vi som arrangør nå følger opp, også gjennom vårt eierskap i Ski Classics AB, sier Torbjørnsen.



Birken fortsetter å følge situasjonen nøye for å vurdere eventuelle videre tiltak, i nær dialog med de øvrige internasjonale langløpsarrangørene og de nasjonale forbundene.



