Vegard har et lite håp om medalje på 1500 meter under UM i Steinkjer nå til helgen.

– I utgangspunktet er dette en for kort distanse for meg, men jeg føler meg i bra form, og presterer jeg på topp kan dette bli bra, sier hinderspesialisten foran sitt andre stevnet for året. Han slet seg inn til en topp ti på 3000 meter under NM innendørs i Ulsteinvik.

– Jeg er i vesentlig mye bedre form må. Treningen etter NM har gått bra, sier Svorkmo-gutten som hadde håpet at det var plass til en 3000 meter på mesterskapsprogrammet også.

Vegard er fersk i friidretten.

– Det var først i fjor jeg startet å konkurrere skikkelig i friidrett, sier den tidligere fotballspilleren i Buvik IL. Nå har han gitt opp leken med lærkula. Her går et utelukkende i piggsko og hinder.

– Det er som hinderløper at jeg ser for meg en fremtid, sier talentet. Vegard gjorde 9.15 på favoritten 3000 hinder under senior NM i fjor da han ble nummer seks i sitt første løp på distansen. Det internasjonale VM-kravet er 9.07.

– Jeg har bare gjort et løp på distansen. Forbedringspotensialet skulle dermed være stort, sier han.

Junior VM går tidlig i august.

– Det betyr at jeg må ta kravet før ferien. Det er ikke så mange hinderløp å velge i. Nasjonalt står øvelsen sjelden eller aldri på programmet, men vi skal nok se om det ikke byr seg noen muligheter utover våren, presiserer han.

Hoved NM som i år går rundt St. Hans er noe han vil prioritere.

– Faren for at det her blir taktisk løping med ujevn fart er så absolutt til stede. Derfor må jeg nok ha flere løp for å ta kravet, understreker han.

God sesong

Vegard hadde en veldig god sesong i fjor. Under UM (NM for 18-19 år) ble han ni på 3000 meter, og tre på 2000 meter hinder.

– Det var mitt første hinderløp. Siden det ikke er så mange stevner som har det programmet blir det lite konkurranser. Jeg stilte imidlertid ikke uten trening. Fra ferien og frem trente jeg veldig mye hinderteknikk, og jeg løp også mange lange løp, sier Vegard som presiserer at han ikke på noen måte stilte uforberedt til mesterskapene i fjor høst.

– Et problem med å løpe hinder er at det er noe helt annet å løpe i felt enn den daglige aktiviteten. Jeg kan ikke øve inn dette under trening, sier Vegard som er vesentlig mye bedre på hinder enn å løpe flatt.

Best på 5000 meter

Vegard gjorde 8,40 da han ble nummer ti i Ulsteinvik. Han har personlig rekord på 8.37.

– Jeg er egentlig best på 5 000 meter. På sikt vil jeg også prioritere den doble distansen, sier Vegard som presiserer at han tjener mye i friidrett på å ha vært en aktiv fotballspiller.

– I UM hadde jeg i forkant et mål om å komme under 8,30. Det burde jeg ha inne om farten hadde vært litt høyere, presiserer han.