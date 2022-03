På bildet øverst her ser du det nye styret for Kondis. Tim Bennet er fremdeles president, han stod ikke på valg siden han ble valgt inn for to år i forrige års landsmøte. Han har vært styremedlem i Kondis siden 2003, og organisasjonens president siden 2009.

Styret i Kondis ser nå slik ut:

Tim Bennett, leder (ikke på valg)

Bodil Brå Alsvik, visepresident (valgt for 2 år)

Anne Woldmo, styremedlem (ikke på valg)

Solfrid Hagen, styremedlem (ikke på valg)

Bjørn Raffenberg Skotte, (valgt for 2 år)

Solfrid Hagen (ikke på valg)

Geir Bjerkestrand (1. vara)

Tine Kleivstad (2. vara)

Landsmøtet hadde blant annet diskusjoner om strategien for de nærmeste årene. Til neste års landsmøte skal det nemlig vedtas et nytt strategidokument, og her var mange interessante innspill fra gruppediskusjonene.

Landsmøtet vedtok også at det skal opprettes en mulighet for å ha digitale medlemsskap, der man ikke får tilsendt papirutgaven av Kondis.

Det var et landsmøte som var behagelig fritt for alle de smittevernrestriksjonene som det var på forrige års landsmøte, nå var det tilbake til en mer normal sosial omgang med hverandre. Men koronaen tok like fullt noen siste stikk, det ble noen forfall på grunn av dette viruset. Blant andre Tom-Arild Hansen som likevel klarte å være til stede gjennom et videooptak, der han presenterte innspill til bruk av video for formidling av Kondis-stoff.

Og siden Kondis i år feirer 60 år ble landsmøtet avsluttet med en stilfull middag, der man i tillegg til god mat og drikke fikk servert historien til Kondis opp gjennom årene. Her var det Kjell Vigestad som kunne trekke de lange linjene gjennom Kondis-historien.

Det var også presentasjon av det samarbeidsprosjektet som har gått mellom Kondis og NTNU om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse. Og ikke minst var det et forrykende foredrag med lege Ole Petter Hjelle som ga en sterk og overbevisende argumentasjon om hvor viktig det var å være fysisk aktiv.

Og landsmøtet viste at det forsto sammenhengen mellom teori og praksis da det ble holdt et 5 km Kondisløp på møtedagen. Den aller raskeste gjennom løypen var denne gangen en av gjestene på landsmøtet, nemlig førsteamanuensis Audun Havnen fra NTNU.



Tim Bennett mottok Kondis´ Hederstegn på Kondis sitt landsmøte 2022. (Foto: Marianne Røhme)



Også Finn Olsen mottok Kondis´ Hederstegn på Kondis sitt landsmøte 2022. (Foto: Marianne Røhme)



Man kunne neppe fått en mer passende foredragsholder på en landsmøte i Kondis enn Ole Petter Hjelle. Han er fastlege med doktorgrad i nevrologi og har også et NM-gull på maraton. Og han har klare meninger om viktigheten av fysisk aktivitet. (Foto: Arne Dag Myking)

Kondisløpet på landsmøtet

Det ble holdt et 5 km løp på gangveien fra hotellet på Gardermoen og Nannestad. Hver enkelt deltager tok sin egen tid, slik det er på Kondisløpet ellers.

Alle resultater fra Kondisløpet - Landsmøtet.



Anne Woldmo og Hanne Wigander. (Foto: Per Inge Østmoen)

Resultatliste landsmøteløpet:

Rank Name Team Category Time Speed 1 Audun Havnen Team Kondis Landsmøtet M35-39 18:52 3:47 min/km 2 Geir Jensen Team Kondis Årsmøte M55-59 21:44 4:21 min/km 3 Geir Bjerkestrand Team Kondis Landsmøtet/ Kondistreninga Nes M50-54 21:48 4:22 min/km 4 Rolf Bakken Team Kondis Landsmøtet Elverum M60-64 21:54 4:23 min/km 5 Bjørn Johannessen Team Kondis Landsmøtet M45-49 21:58 4:24 min/km 6 Bjørn Raffenberg Skotte Team Kondis landsmøtet M50-54 22:01 4:25 min/km 7 Kjetil Sletten Team Kondis Landsmøtet M45-49 22:58 4:36 min/km 8 Hilde Johansen Team Kondis Hønefoss landsmøtet K45-49 23:38 4:44 min/km 9 Jan-Erik Svandal Kondis Gran M65-69 24:38 4:56 min/km 10 Oddny Ringheim Team Kondis Landsmøtet Vestland K60-64 25:00 5:00 min/km 11 Arne Dag Myking Team Kondis Landsmøtet M60-64 25:06 5:02 min/km 12 Kjersti Pleym Team kondis landsmøtet K23-34 26:23 5:17 min/km 13 Harald Alstad Team Kondis Landsmøtet Trondheim M55-59 26:31 5:19 min/km 14 Cathrine Haraldsen Team Kondis Landsmøtet K50-54 26:40 5:20 min/km 15 Tim Bennett Team Kondis Landsmøtet M55-59 28:06 5:38 min/km 16 Inge Asbjørn Haugen Team Kondis Landsmøtet M65-69 30:15 6:03 min/km 17 Turid Støa Bergmann Team Kondis Landsmøtet K40-44 32:04 6:25 min/km 18 Espen Haraldsen Team Kondis Landsmøtet M55-59 33:47 6:46 min/km 19 Svein Eirik Pettersen Sandnes IL/Team Sportmanden M40-44 34:52 6:59 min/km

Bjørn Johannessen. (Foto: Per Inge Østmoen)

Rolf Bakken sjekker klokken fra start. NTNUs Audun Havnen løper i lett antrekk fortest av alle. (Foto: Per Inge Østmoen)

Kjell Vigestad har vært en sentral person i Kondis gjennom mange år, og på jubileumsmiddagen om kvelden trakk han opp historien til Kondis. Her i fint driv i Kondisløpet. . (Foto: Per Inge Østmoen)

Turid Støa Bergmann på kondisløpet. Senere på kvelden holdt hun mennenes tale. (Foto: Per Inge Østmoen)