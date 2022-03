Anders Kjærevik var mindre enn halvannet minutt bak tredjeplassen da han tilbakela de kuperte 43 kilometerne på 3.09.53. Vinnertida til svenske Sebastian Ljungdahl var på 3.02.30.



Ståle Danielsen som i likhet med Anders Kjærvik er fra Bergen, løp også maratondistansen, og han beskrev i en Facebook-rapport opplevelsen og forholdene slik:

"JAAAA!!! Maraton nr. 100 fullført i dag under Trans Gran Canaria✅ Værgudene var ikke på løperens side de første 10 km, da var det 1-2 grader, kraftig vind og mye regn!! Men straks vi kom ned fra høyden, ble det sol og 25-28 grader. Så de siste 32 km ble meget varm, så ble en lang dag i fjellet på meg. Men kjempefornøyd at jeg fullførte, selv om det gikk drepende seint med meg🙈 Klokken min stoppet på 6t42min19sek☀️🏃🏼‍♂️⛰😀"

Fire norske menn og fire norske kvinner fullførte maratondistansen. Cecilia L'Orsa var raskeste norske kvinne på en 58. plass.





Ståle Danielsen fullførte sin maraton nummer 100 i den krevende løypa på Gran Canaria. (Foto: privat)



Den klassiske distansen i Transgrancanaria er på 128 km og krysser øya fra nord til sør. Her merka løperne enda mer til uværet, og Didrik Hermansen som ble nummer sju beskrev det hele slik i sin Facebook-oppdatering:

"Since I became 2nd in my first Transgrancanaria 2015, this race has always wanted me to come back. It has everything a trailrunner dreams about. I strongly recommend this race. This year was no different. Or, well, maybe the weather was just crazy with strong winds and rain throughout the whole night and morning. I had some mentally hard hours during the night. So glad I could run together with @johanlantz who made the night easier to handle. Johan, who I also ran together with in 2015 but got seriously injured with a hip fracture that year, finally managed to cross the finish line today. I am really proud of you buddy. A strong finish gave me a 7th position this year. Happy with that and the season to continue."



Didrik Hermansen fikk en fin sesongåpning i en krevende versjon av Transgrancanaria. (Foto: Ian Coreless)



Værforholdene ble så krevende at arrangøren måtte legge om løypa for en del av løperne:





Therese Dahl Arvik tok en flott 12. plass og beste norske kvinne på den lengste distansen. Tre norske kvinner og ni norske menn løp øya fra nord til sør.



På mellomdistansen Advanded på 62 km fullførte hele ti fra Norge. Kristoffer Eftedal og Abelone Lyng var best med henholdsvis 12. og 21. plass.



Menn Classic 128 km 1 Pablo VILLA GONZÁLEZ ADIDAS TERREX ESP MA30M 13:37:30 2 Pau CAPELL GIL THE NORTH FACE ESP MA30M 13:58:47 3 Pere AURELL BOVE ESP MA30M 14:12:02 4 Baptiste CHASSAGNE TEAM SIDAS-MATRYX FRA EL M 14:17:31 5 Robert HAJNAL CSM CLUJ ROU MA30M 14:44:00 6 Ricardo LUIS TRUJILLO TEAM OLD PEAK ESP MA40M 14:46:51 7 Didrik HERMANSEN NOR MA40M 14:49:36 8 Kristaps MAGONE SCOTT RUNNING LATVIA LAT MA30M 14:52:36 ... 38 Eivind SVELLINGEN BFG BERGEN LK NOR MA30M 18:21:35 118 John F. JAHRE TJØME LØPEKLUBB NOR MA30M 22:09:12 186 Odd EDØY INDEPENDENT NOR VE M 24:46:33 191 Kristoffer STENSRUD ROMERIKE ULK NOR MA40M 24:52:48 248 Borge HAAKONSEN INDEPENDENT NOR MA30M 26:42:15 292 Johnny RINDAHL INDEPENDENT NOR VE M 28:13:47 327 Frode WIGGEN LOFOTEN ULK NOR MA50M 29:11:47 360 Tommas NILSEN AKSDAL INDEPENDENT NOR MA40M 30:05:07 Kvinner Classic 128 km 1 Ragna DEBATS LA CAMETA COIXA NED MA40F 16:00:14 2 Abby HALL ADIDAS TERREX USA MA30F 16:21:29 3 Claudia TREMPS ASICS EUROPE ESP EL F 16:45:35 ... 12 Therese Dahl ARVIK SALOMON NORWAY NOR EL F 19:29:02 36 Lena-Britt JOHANSEN LOFOTEN ULK NOR MA40F 29:11:47 37 Monika KRANSVIK LOFOTEN ULK NOR MA40F 29:11:48 Menn Advanced 62 km 1 Tom EVANS ADIDAS TERREX GBR MA30M 5:10:39 2 Aritz EGEA CACERES SALOMON ESP MA30M 5:20:25 3 Mathieu DELPEUCH INDEPENDIENTE FRA EL M 5:31:44 ... 12 Kristoffer EFTEDAL SANDEFJORD TIF NOR EL M 6:08:48 15 Kevin Brekken RAMSFJELL INDEPENDENT NOR EL M 6:17:29 35 Lars-Kristian ERIKSEN NOR MA30M 7:09:40 69 Torgeir KRUKE HELL ULK NOR MA50M 7:51:37 83 Frank Andre JACOBSEN TJØME LØPEKLUBB NOR MA50M 8:03:47 367 Torstein DYRKOLBOTN INDEPENDENT NOR MA40M 11:17:30 393 Martin L. STENSHEIM INDEPENDENT NOR EL M 11:41:15 428 Jan HALVORSROED RUNNING VIKINGS NOR MA50M 12:29:13 Kvinner Advanced 62 km 1 Ariane WILHEM SALOMON SWITZERLAND SUI MA30F 6:06:16 2 Johanna ANTILA SALOMON FINLAND FIN MA40F 6:10:29 3 Leah YINGLING SALOMON NORTH AM. USA MA30F 6:35:49 ... 21 Abelone LYNG NOR MA30F 8:39:30 56 Katarina SKAUFELDT C. D. VANTRAIL NOR MA40F 9:50:24 Menn maraton 43 km 1 Sebastian LJUNGDAHL HÄLLE IF SWE MA30M 3:02:30 2 Marten BOSTROM FIN MA40M 3:05:37 3 Antonio MARTÍNEZ PÉREZ SCARPA ESP MA30M 3:08:32 4 Anders KJÆREVIK SALOMON NORWAY NOR MA30M 3:09:53 ... 103 Jan Åge SUNDNES NOR MA30M 5:04:47 165 Jan SKJOENSFJELL INDEPENDENT NOR MA50M 5:30:14 181 André VIKE BLUBBELUBB SK NOR MA30M 5:35:27 346 Ståle DANIELSEN BFG BERGEN LK NOR MA40M 6:42:57 Kvinner maraton 43 km 1 Sara ALONSO MARTINEZ SALOMON SPAIN ESP ( EL F 3:30:40 2 Toni MCCANN ADIDAS TERREX RSA EL F 3:34:33 3 Anna COMET PASCUA SCARPA ESP MA30F 3:37:56 ... 58 Cecilie L'ORSA OSLO MARATON NOR MA30F 6:28:16 136 Maj Britt GYLLAND HELL ULK NOR MA40F 7:46:53 138 Hege STROMSNES NOR MA50F 7:48:43 144 Hilde Gunn ØVERLIE INDEPENDENT NOR VE F 7:59:02



Alle resultat