UM innendørs ble arrangert over tre dager i Steinkjer denne helgen, og lørdag var det 800 meter for både gutter og jenter i til sammen 10 klasser. Malin Søtorp Solberg var en av de som imponerte, og fulgte opp fredagens gull på 1500 meter med et nytt gull på 800 meter.

