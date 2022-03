En solfylt ski-o helg på Lygna.



- Det gikk fint, åpnet Jørgen Baklid etter å ha gått inn til seier på søndagens jaktstart under Norgescupen i ski-o på Lygna. Løperen fra Konnerud hadde en liten ledelse etter seier på sprinten i går, og denne forvaltet han altså til ny seier i dag.



- Jeg åpnet relativt kontrollert, men likevel var det ingen av dem bak som «fikk tak i» ryggen min. Så økte jeg farten litt på sisterunden, for å virkelig «kjenne på det», forteller han om veien til toppen av pallen under strålende forhold på Lygna.

Drømmeforhold

For Baklid ser det også bra ut med en drøy uke til VM innledes i Finland.



- Fysisk svarer det veldig bra, jeg gleder meg til VM. I dag var Vegard Gulbrandsen og Henrik Fredriksen Aas de to som kom nærmest Baklid, som nå blir på Lygna sammen med resten av VM-laget for forberedelser.



- Nå blir vi her til onsdag. Da får vi 1 – 2 hardøkter til på kart og dermed skal jeg være klar. Når EM-vinneren på langdistanse fra tidligere i vinter prater om å være klar for et nytt mesterskap, er det snakk om nye topplasseringer.



- Jeg har i hvert fall mål om medaljer, og håper på gull, sier han selv.

To med to på rappen

Evine Westli Andersen har på samme måte som Jørgen Baklid fått gode svar og to seire på rappen på Lygna i helgen.



- Det har gått greit, sier hun om seieren på dagens jaktstart. - I går var jeg ikke helt på forskudd teknisk. Det var bedre i dag, men i dag er jeg litt usikker på noen veivalg, fortsetter hun. Uansett holdt det til seier foran Jenny Baklid og Ane Sofie Krogh.

Stressmestring

- Jeg er fornøyd med at jeg holdt unna for Jenny (Baklid). Det var bra trening på stressmestring. God formbeskjed var det også i helgen.



- Nå føler jeg at formen kommer fysisk etter en tids sykdom. I tillegg fungerer det bedre også teknisk. Da er det lov å håpe på suksess også under VM i Finland.



- Fokuset mitt der er å gå gode løp, slik at jeg får en fin avslutning på sesongen. Hun var i hvert fall en av mange som hadde det fint i ski-o løypene på Lygna i helgen.



Teodor Mo Hjelseth og Kristin Melby Jacobsen var best i juniorklassene i sesongens siste renn i 4All Sport Norgescup.



Helgas dobbeltvinnere, Jørgen Baklid og Evine Westli Andersen.



