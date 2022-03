Et nostalgisk tilbakeblikk

Startskuddet for Norges aller første virkelig store maratonløp gikk av i 1976. Etter 30 løp med variert deltagelse, ble det en pause på 5 år. Så ble det noen løp igjen, før pandemien satt en stopper for det tradisjonsrike løpet i Drammen. Det er derfor gledelig at Drammen halvmaraton nå kan annonsere at løpet blir arrangert for 40-gang den 4. september 2022.

Vi som kjenner historien, vet at deltagelsen har gått i bølger fra år til år. Så kom koronaviruspandemien og det ble bråstopp for løp i hele landet, også i Drammen. Alt fra eliteløpere til vanlige mosjonister har savnet løpsarrangementene. De siste årene er det mange som har drømt om å få på plass et løp i Drammen, som igjen kunne samle store og små til løpsfest slik som i «gamledager»..

På en helt alminnelig hverdag satt løpsnerd, manager og trener André Hjorteseth, og snakket med Kristian Ulriksen om løping. Ulriksen er kjent fra podkasten «I det lange løp». Det de to løpsentusiastene ikke vet om løping, er knapt verdt å vite. Hver fredag hører vi Kristian Ulriksen og Jan Post i samtale om løpsrelaterte temaer. Vi lar oss begeistre av deres evne til å snakke om idrett generelt og løping spesielt. Det er derfor ikke overaskende at Post og Ulriksen hver uke har over 50 000 podkast-lyttere. Duoen formidler løping slik Ingerid Espelid Hovig presenterte sine matretter i fjernsynskjøkkenet inn i våre sort-hvitt fjernsyn. I en periode på 40 år fikk hun nordmenn til å sitte klistret til tv-skjermen. Vi fikk vann i munnen når Ingrid snakket om mat. Hver fredag får vi nå servert løpsrelaterte «retter» av Post og Ulriksen, man får ikke bare vann i munnen, men det klør også i beina. Når de gutta snakker om løping, lytter vi!

Ideen blir unnfanget

Kristian Ulriksen har løpt Drammen halvmaraton i mange år. Løpet var hans siste forberedelse før sesongens store mål, Berlin fullmaraton, som alltid går siste helgen i september. Denne helt alminnelige hverdagen, satt altså løpsnerdene Hjorteseth og Ulriksen og drodlet om løping over en kaffekopp. De var begge enige om at det er stas å løpe i Berlin, men det må jo være mulig å arrangere et gateløp i Norge over samme profesjonelle lest som i Berlin? Spørsmålet om egnet trasé og lokasjon kom raskt opp. Hvor i Norge ligger forholdene best til rette for et løp rigget over samme lest som i Berlin eller Valencia? Der og da ble ideen om et internasjonalt løpsformat i Drammen «unnfanget».

Fra drømmen til virkelighet

Så skjedde det som må skje, når kreative hoder som Hjorteseth og Ulriksen får los på det de umiddelbart forsto kunne bli et vanvittig løpsevent i Norges kanskje raskeste trasé. De to løpsnerdene fant frem tegnebrettet og Excel-arkene, de noterte og kalkulerte, og ideen Drammen halvmaraton begynte å ta form.

Sammenfallende interesser

Ola Niemann, nyhetsleder i Drammens Tidende, satt en dag og leste bladet Kondis. Over tid hadde avisredaksjonen hans hatt ønske om å arrangere et DT-løp i Drammen. Som fagmann visste Niemann at både avisproduksjon og et løpsevent er håndverk for fagfolk. Etter å ha lest et portrettintervju om André Hjorteseth i Kondis, forsto Niemann at Hjorteseth var mannen som kunne arrangere DT-løpet i Drammen. – Jeg hoppet i stolen da Nimann ringte og spurte om jeg og folka mine kunne arrangere løpet for dem i Drammen. For dette hadde jo Kristian Ulriksen og jeg jobbet med i kulissene i 2 år, sier Hjorteseth. Sammen med DT fikk Hjorteseth nå den kommersielle drahjelpen som skulle til for å spre de gode nyhetene om toppløpet i Norges raskeste trasé. Så gikk det slag i slag. DT, Hjorteseth og Sturla IF kom sammen, og partene ble raskt enige om modellen for samarbeidet og konseptet.

Derfor vil Sturlas IF tradisjonsrike løp nå oppstå som fugl Føniks fra «asken» i all sin prakt, etter en tid der Covid-19 har rasert våre løpsarrangement. Rekordløpets stab vil rigge Drammen halvmaraton fra A-Å. - Det i et format vi må til Berlin eller Valencia for å finne maken til, sier Hjorteseth med store stjerner i øynene. Sturla IF vil være teknisk arrangør og viderefører derfor en tradisjon som begynte tilbake i 1976 i Drammen. Drammens Tidene går tungt inn og vil sørge for bred dekning og markedsføring av Drammen Halvmaraton 2022. Arrangørtrioen vil samlet sett ha «muskler» til å sette Drammen på kartet som et toppløp, ikke bare i Norge, men i Europa.

Om start, mål, traséen og mediedekning

Drammen Halvmaraton 4. september vil bli kontrollmålt etter internasjonal standard. Her skal det ikke være én millimeter feilmåling! Løpstraséen blir langs den paddeflate hovedveien med nybørstet asfalt av god kvalitet Hele delen av byen som løpet går i blir stengt av. Det vil gi publikum muligheten til å stå helt opp til traséen. Løperne vil dessuten passere publikum to ganger og på den måten gi publikum en skikkelig «Valencia-effekt». Med musikkorps, band, og underholdning langs traséen, vil det gi trøkk som i en storby i Mellom-Europa.

Start og mål vil være i forbindelse med Marienlystbanen. Der vil deltagerne løpe inn på et filtteppe som vi ser kjendiser som Eliud Kipchoge og Kenenisa Bekele suse inn på, før de passerer målstreken. Start- og målområde vil bli pimpet så kraftig opp, at det vil gi løpere og publikum, gåsehud. Alle som stiller til start i Drammen halvmaraton i jubileet for Sturla IF sitt tradisjonsrike løp nummer 40, vil ikke bare få en medalje, men en opplevelse for livet. For dette arrangementet vil være profesjonelt produsert ned til minste detalj. Det vil være helikopter i luften som filmer, og en båt på elva som følger løperne med kamera og telelinse. Langs traséen vil både løpere og publikum oppleve en «Tour de France-stemning» med flagg, musikk, heiarop og fult trøkk. Drammen Halvmaraton blir rett og slett et «Champions League-løp», ferdig snakka.

Hvem kommer?

Vi vet at Drammen Halvmaraton vil trekke til seg eliteløpere og supermosjonister. - De kommer alltid dit det er gode løp i en rask trasé, sier Hjorteseth uten å nøle. Det er likevel arrangørens håp, at helt alminnelige folk som har lyst på en utfordring de over tid har trent for, skal få en fantastisk opplevelse. Det kan være venninnene som har bestemt seg for å trene igjennom sommeren for å fullføre 5 km eller halvmaraton-distansen. Stiller de til start, får de et løpsevent de vil huske. Statistikken viser at det er litt vanskeligere å få kvinner i alderen 30 til 70 år til å ta på seg startnummeret. Den trenden håper arrangøren å snu. Småbarnsforeldre vet vi også kan slite med å få logistikken på hjemmebane til å gå opp. For hva gjør de med barna når begge foreldrene vil løpe? – Vi arbeider nå for å få på plass folk som skal rigge et areal til ungene i Drammenshallen. Der vil barna bli passet i en barnepark av kvalifiserte folk som vil sørge for at ungene skal kose seg med lek og moro i trygge omgivelser mens mor og fra løper.

Dueller og rekorder

Det blir løpsdueller mellom internasjonale toppløpere og mange tusen mosjonister som konkurrerer mot seg selv, en kollega eller løpskompis. For eliten snakkes det om et løpsopplegg som vil gi europarekord på halvmaraton. Kanskje vil Sondre Nordstad Moen bli mannen som forsøker seg på den?

Med pengepremier til vinnerne av eliteklassen og de aldersbestemte klassene, vil nok toppløperne som stiller til start fighte hardt. Det er likevel langt viktigere at helt vanlige folk som liker å bevege seg med joggesko på beina stiller med nummer på brystet. Disse vil garantert bli gjort ære på den 4. september. - Ja, det er faktisk disse folka vi jobber knallhardt for, slik at Drammen halvmaraton blir et løpsevent i verdensklasse for folk flest, sier Hjorteseth.

Infrastruktur, tilkomst og overnatting

Drammen som løpsdestinasjon, vil passe utenlandske løpere som lander på Gardermoen godt. Fra Gardermoen går flytoget helt til både hotellinngangen og startområdet i Drammen. For de som kommer utenbys fra med bil, er det parkeringsplasser langs hele E-18. Bilen kan da parkeres utenfor byen, ved en jernbanestasjon, for så å ta toget rett til hotellene som er booket for løpere. Det er også bra med parkeringsplasser i Drammen sentrum. Choice hotell River Station i Drammen er et sikkert valg denne helgen. Der blir det servert løpsmenyer og bankett, for de som tar inn på hotellet det er gjort avtale med.

Området rundt arenaen vil være rigget med «HALF-MARATHON EXPO DRAMMEN», minimesser inne i Drammenhallen og på området utenfor. Der vil det være sponsorer på stands og salg av løpsrelaterte produkter. Samlet sett vil dette bli som en 17. mai- og nyttårsfeiring på samme tid!

Om prosessen og de gode kreftene

For en utenforstående er det ikke lett å forstå hvordan det er mulig å få til et slikt løp på hovedveiene i Drammen? - I møte med politiet, Statens veivesen og Drammen kommune, ble prosjektet presentert og diskutert. Etter litt frem og tilbake landet vi på en plan som gjør dette mulig å gjennomføre. Det finnes mye god vilje og fornuft hos de folka jeg har samarbeidet med, sier Hjorteseth med et bredt smil om munnen. – De involverte partene forsto at dette er bra for både næringslivet og innbyggere i byen. Vi får en løpsfest 4. september, og det trenger vi etter en lang periode med nedstengning av samfunnet. Vi behøver rett og slett noe å glede oss til. Drammen halvmaraton blir en skikkelig vitamininnsprøytning vi alle kan se frem til!