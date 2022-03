Kari Avlund fra Follebu (88) gjennomførte den 15 km lange Ingalåmi-runden på like over to timer. (Foto fra Ingalåmis facebookside)



Ingalåmi til ære for Inga fra Varteig, mor til kongssønnen Håkon Håkonsson, ble arrangert første gang i 1993. Etter avlysninger både i 2020 og 2021 var det i år 28. gang kvinnelangrennet ble arrangert.

Michelle Hasle fra Nesoddetangen vant spurten mot Pernille Gullikstad fra Søre Ål IL med et sekund og sikret seg seieren på 30 km. De to var drøye to minutter foran treeren, Venche Vestbakken fra Raufoss IL.







Snaut 40 damer valgte det korte trimalternativet på 5 km i år. (Foto fra Ingalåmis facebookside)



2018:1481 kvinner fullførte årets Ingalåmi under flotte forhold 1 På 15 km gikk seieren til arrangørklubben Lillehammer Skiklubs egen Ine Løvlien som hadde halvannet minutte ned til Magdalena Maierhofer, Team Synnfjell. Merethe Braathen Sinnes, også fra Lillehammer Skiklub fulgte vel tre minutter senere til 3. plass.

Resultater Ingalåmi 12.03.2022: 30 km (85 deltakere): Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Michelle Hasle NESODDTANGEN K26-30 01:30:31 00:00 2 Pernille Gullikstad Søre Ål IL K21-25 01:30:32 00:01 3 Venche Vestbakken Raufoss IL K46-50 01:32:47 02:16 4 Julie Synnoeve ENSRUD Trøsken IL K26-30 01:35:33 05:02 5 Marianne Byfuglien MjøsSki K26-30 01:37:03 06:32 6 Mari Bergendahl Lyn Ski K26-30 01:37:06 06:35 7 Ingrid Haugli LOMMEDALEN K26-30 01:41:54 11:23 8 Live Kolstad Haanshus Lillehammer Skiklub K41-45 01:42:14 11:43 9 Kari Lier Ring IL K46-50 01:42:41 12:10 10 Thine Hestnes Kongsvinger IL K26-30 01:43:18 12:47 11 Eva Skagestad FÅBERG K46-50 01:44:55 14:24 12 Monica Å Gjerald Lillehammer Orienteringsklubb K51-55 01:45:37 15:06 13 Gudrun Jevne Crossfit Gamlebyen K36-40 01:47:13 16:42 14 Bjørg Sissel Aaen OSLO K46-50 01:48:56 18:25 15 Torild Viken OSLO K51-55 01:49:15 18:44 16 Bettina Engebretsen Heming, IL / Team Driv Trening K26-30 01:49:32 19:01 17 Torhild Garen JAR K61-65 01:50:17 19:46 18 Martea Bergum Øyer-Tretten IF K17-18 01:51:58 21:27 19 Bente Storvik MjøsSki K46-50 01:51:59 21:28 20 Siri Flatekval Rustad IL K61-65 01:52:16 21:45 15 km (168 deltakere): 1 Ine Løvlien Lillehammer Skiklub K26-30 45:38:00 00:00 2 Magdalena Maierhofer Team Synnfjell K26-30 47:10:00 01:32 3 Merethe Braathen Sinnes Lillehammer Skiklub K36-40 49:59:00 04:21 4 Thea Kvam Øyer-Tretten IF K17-18 51:33:00 05:55 5 Hanne Monica Storhagen Lillehammer Skiklub K46-50 52:29:00 06:51 6 Hanne Bjørnvolden LILLEHAMMER K41-45 53:11:00 07:33 7 Ellen SANDBAKKEN Roterud IL K36-40 55:52:00 10:14 8 Kari-Anne Veen Lillehammer Skiklub K51-55 55:57:00 10:19 9 Bjørg Anita Gustavsen Riste Vestre Slidre IL K56-60 56:59:00 11:21 10 Therese Eide HARSTAD K41-45 58:18:00 12:40 11 Ellen Hæhre Øystre Slidre IL K61-65 58:31:00 12:53 12 Kari Rønning Storli Kvikne IL K51-55 58:34:00 12:56 13 Sidsel Avlund NRK Bil K56-60 58:34:00 12:56 14 Siri Storleer Heimdal Ski K21-25 59:58:00 14:20 15 Anne Lise Ovesen LILLEHAMMER K51-55 01:01:24 15:46 16 Kari Austrheim Stordal Equinor Habil K51-55 01:01:36 15:58 17 Trude Antonsen Rustad IL K51-55 01:01:43 16:05 18 Hanna Hasselquist Evensen Søre Ål IL K19-20 01:02:04 16:26 19 Marit Larsen Løvlien Lillehammer Skiklub K51-55 01:02:13 16:35 20 Torunn Piro Østre Toten Skilag K46-50 01:03:07 17:29



