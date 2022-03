Det ble en glitrende vinterdag da Torefjellsrennet var tilbake etter at rennet måtte avlyse de to siste årene på grunn av koronapandemien. Men det var ikke automatisk tilbake til storhetstiden selv om de statlige nedstengningene nå er historie, på dagen to år etter at regjeringen innførte de første, gjennomgripende tiltakene mot pandemien.

Bare en uke før rennet var det bare tre påmeldte, men på et styremøte om tirsdagen bestemte arrangørene seg for at de skulle gjennomføre arrangementet, uansett.

Og det er vel nettopp det arrangørene må gjøre for å vise at det nå er mulig å gå skirenn igjen. Avlysninger på grunn av for liten deltakelse har jo gjerne en tendens til å skremme bort mulige deltakere.

Men de som stilte til start på Sjusete Skisenter, som ligger på en avsats i fjellene langs Hardangerfjorden, fikk en perfekt skidag med strålende sol, vindstille og gode løyper.

Det var tre renn som ble arrangert som en del av Torefjellsrennet:

Hardhausen: et klassisk 40 km turrenn med fellesstart

Trim- og familierenn 5–13 km (valgfri lengde)

Ungdomsrennet 11 km (13-16 år) og 5 km (11-12 år)

De 20 deltagerne er klare til start på Hardhausen. I første rekke står Matias Oppedal og Jonas Hauger.

Hardhausen var her et seedingrenn til Birkebeineren. Her var det kun 20 deltagere, noe som arrangørene ikke kunne si seg fornøyd med.

Rennleder Jan Tore Tveit mente at man her burde minst hatt det femdobbelte av antall påmeldte.

– Det er ikke så mange renn i landet som kan stille med en runde på 20 kilometer, så egentlig burde vi hatt folk i fra hele landet til å stille på dette rennet, understreker han.

Og snøforholdene beskriver han på denne måten:

– Altså, dette året har vært helt spesielt. Det var lite snø til å begynne med, og vi så litt mørkt på situasjonen. Så fikk vi skikkelig barfrost og vi tenkte at okei, nå trenger vi ikke så mye snø. Så kom det mildvær igjen og frosten i bakken forsvant.

– Men så begynte det å snø. Og det har jo lavet ned, vi har cirka 1,5 meter snø i terrenget. Det er enormt bra forhold, spesielt i lysløypenettet vårt der vi har fast grunn under, der har vi løyper til langt over påske, forteller Jan Tore Tveit.

Løypen

Sjusete Skisenter ligger ovenfor Norheimsund i Hardanger. Dette er et flott skianlegg som er rustet opp og godt vedlikeholdt. I de siste årene har de også utvidet løypen slik at Torefjellsrennet går i en lengre sløyfe enn det gjorde tidligere. Nå får deltagerne en rundtur opp til platået på Fagrasete, en hard og temmelig kupert etappe av rennet. Noen av deltagerne mente det var en hard ekstraetappe i løypen, så det kan nok tenkes at man må vurdere løypen hvis den skal slå an blant det brede lag av turennsløpere.



Rennleder Jan Tore Tveit kan gratulere Steinar Mørch fra Nordhordland Skiklubb med vel gjennomført Hardhaus. Steinar deltar i klasse M 75-79.

Med kun 20 deltagere i alle aldre så ble det naturlig nok ganske god plass i løypen og god avstand mellom hver løper, til tross for fellesstart. Første løper i mål ble Matias Oppedal fra Fana IL. Han gjennomførte de ganske krevende 40 kilometerne på 2:11.

Etter løpet fortalte han på spørsmål fra speaker at han traff med festesmurningen i 2 – 3 kilometer, men deretter begynte det å bli tynt:



Matias Oppedal avslørte triksene sine etter løpet.

– Det ble veldig utfordrende å gå rent teknisk siden man aldri helt visste når man hadde feste og når man ikke hadde det. Det var både solfylte partier og skyggepartier med frost.

– På den første runden fant man ut hvordan forholdene var, og på den andre runden klarte man å rasjonere kreftene litt bedre, forklarte Matias Oppedal.

Han avslørte også at han hadde brukt et gammelt jegertriks: han byttet om på skiene midt i løypen og fikk med det litt bedre feste siden festesmurningen var slitt ujevnt.

Beste kvinne ble Helene Birkeli fra arrangørklubb Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb.



Helene Birkeli har mottatt premien for seier i rennet og aldersklassen.



Skiløperne legger av gårde innover Kjosåsløypa.



Det var glitrende forhold rundt Torefjellsrennet, med gode og velpreparerte skispor. Her kommer Bjørn Olav Haugland, TIF Viking



Øyvind Gaute Berg, Stord IL, er på vei over broen som ligger inne på skistadion på Sjusete. Han er nå akkurat halvveis i Hardhausen. I bakgrunnen skimter man Folgefonna.



John Olav Måge, Strandebarm IL.

Resultater Hardhausen

M 18-19 - HH_40km Navn Klubb Tid 1 Jonas Hauger Kvam Langrenn- & Skiskyttarklubb 2:16:03 2 Bjørn Olav Haugland TIF Viking 2:39:05

Bjørn Olav Haugland og Jonas Hauger.

M 30-34 - HH_40km Navn Klubb Tid 1 Matias Oppedal Fana IL 2:11:10



Matias Oppedal, Fana IL.

K 30 - 39 - HH_40km Navn Klubb Tid 1 Helene Birkeli Kvam Langrenn- & Skiskyttarklubb 02:39:14

K 45-49 - HH_40km Navn Klubb Tid 1 Siri Titland Martinsen Fana IL 02:52:12

Siri Titland Martinsen, Fana IL

K 50-54 - HH_40km Plass Navn Klubb Start nr. Tid 1 Hilde Fjellheim Fana IL 216 02:52:29 2 Siren Vatshelle Fana IL 215 03:29:06 3 Evy Anne Leikvoll Fana IL 246 03:41:46

Siren Vatshelle, Hilde Fjellheim og Evy Anne Leikvoll. Alle Fana IL.

K 55-59 - HH_40km Plass Navn Klubb Start nr. Tid 1 Brith Line Øverland Fana IL 243 03:25:45 2 Torild Kveberg Kvam Langrenn- & Skiskyttarklubb 220 03:33:43

Torild Kveberg og Brith Line Øverland.

M 40-44 - HH_40km Plass Navn Klubb Start nr. Tid 1 Ole Ivar Fanebust Samnanger IL 210 03:13:44



Ole Ivar Fanebust, Samnanger IL.

M 45-49 - HH_40km Plass Navn Klubb Start nr. Tid 1 Øyvind Gaute Berg Stord IL (Allianseidrettslag) 211 02:41:00

M 50-54 - HH_40km Plass Navn Klubb Start nr. Tid 1 Svein Erik Lund Fana IL 213 02:44:54



Svein Erik Lund.

M 55-59 - HH_40km Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter 1 Bjarte Henry Jordal Fana IL 217 02:30:07 2 Gunnar Henry Fløystad Nesttun 218 02:36:32 06:25 3 John Olav Måge Strandebarm IL 219 02:38:17 08:10



Gunnar Henry Fløystad, Bjarte Henry Jordal og John Olav Måge.

M 60-64 - HH_40km Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter 1 Brynjulf Vonen Varegg 244 02:36:44 2 Bjørn Knudsen Fana IL 221 02:46:32 09:48

Bjørn Knudsen og Brynjulf Vonen.

M 75-79 - HH_40km Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter 1 Per Øyvind Tveiten Kvam Langrenn- & Skiskyttarklubb 242 02:56:50 2 Steinar Mørch Nordhordland Skiklubb 222 03:21:20 24:30:00

Steinar Mørch og Per Øyvind Tveiten.

Ungdomsrennet



Klare til start i ungdomsrennet: Markus Håheim, Jesper Schøning Busch, Vilma Vesterhus Michelsen, Mathea Berget Galleberg, Magrethe Fjellskålnes.



Emil Inge Namtvedt, Markus Håheim, Jesper Schøning Busch, Vilma Vesterhus Michelsen

Starten har gått, her er Markus Håheim i front.



Vilma Vesterhus Michelsen og Eirik Brattabø.



Målgang for Mathea Berget Galleberg.

Målgang for Lena Nyvoll Tangen.

Det er flotte premier som venter på ungdomsløperne.







Premiepallen i K15-16 - UR_11km:

Fra venstre: Anja Kvarme Reinertsen, Mathea Berget Galleberg, Vilma Vesterhus Michelsen og Magrethe Fjellskålnes.

Resultater Ungdomsrennet

M15-16 - UR_11km Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter 1 Markus Håheim Voss IL 224 28:48:00 32:57 2 Emil Inge Namtvedt TIF Viking 223 29:01:00 34:53 K15-16 - UR_11km Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter 1 Vilma Vesterhus Michelsen Ørnar IL 225 32:57 2 Mathea Berget Galleberg Fana IL 226 34:53 01:56 3 Magrethe Fjellskålnes Osterøy IL 227 36:43 03:46 4 Anja Kvarme Reinertsen Fana IL 228 42:33 09:36 Fullførte:4 Påmeldte: 4 Startende: 4 Gutter 13-14 år - UR_11km Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter 1 William Samland Eik Uskedalen IL 234 32:18 2 Eirik Brattabø Osterøy IL 232 32:23 00:05 3 Jesper Schøning Busch Fana IL 229 35:35 03:17 4 Anders Kvarme Reinertsen Fana IL 233 36:03 03:45 5 Martin Holdhus Samnanger IL 230 37:54 05:36 6 Olander Erstad Samnanger IL 235 50:27 18:09 7 Henrik Espeland Jondal Idrettslag 231 55:36 23:18 Fullførte:7 Påmeldte: 7 Startende: 7 Jenter 13-14 år - UR_11km Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter 1 Lena Nyvoll Tangen Fana IL 237 34:58 2 Sunniva Fanebust Samnanger IL 236 53:44 18:46 Fullførte:2 Påmeldte: 2 Startende: 2 Gutter 11-12 år - UR_5km Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter 1 Vetle Vesterhus Michelsen Ørnar IL 238 13:40 2 Julian Enes-Seberg Omvikdalen IL 239 13:46 00:06 Fullførte:2 Påmeldte: 2 Startende: 2 Jenter 11-12år - UR_5km Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter 1 Celina Enes-Seberg Omvikdalen IL 241 13:42 eTiming Utskrevet:12.03.2022 13:40:09 Side:1



Julian Enes-Seberg og Vetle Vesterhus Michelsen.



Sunniva Fanebust og Lena Nyvoll Tangen.