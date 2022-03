Kjetil Finstad (49) holdt unna for de yngre skøyterne og toppet lista med 5:26 på 2,2 km og får akkurat som i World Cup med seg 100 poeng fra den første uka. Magnus Torp Antonsen og Martin Sagen var bare sekunder bak og ble belønnet med henholdsvis 80 og 60 "World Cup-poeng". Blant kvinnene var det også jevnt da det var tre sekunder som skilte Tonje Andersen på 6:22 og Ingrid Vikman. Helene Berger og Carina Eberhardt delte 3. plassen et stykke bak.



Kjetil Finstad stakenede i Nyttårsstaken i januar. (Foto: Sigurd Westgård)

Gnistrende føre

Løypa var småkupert og rask på det gnistrende føret med kalde netter og strålende sol hver dag hele uka. Det var nok noen tilfeldige Strava-brukere som ble registret i det uhøytidelige konkurransen siden løypa gikk langs en populær turløype, men de aller fleste la nok en tur bortom golfbanen først og fremst for å få registret deltagelsen og dermed være med i trekningen av gjeve premier gitt av lokale samarbeidspartnere.

Det forhindrer ikke at det er mange som la litt ekstra trøkk i stavtakene og frasparkene, og det ryktes om taktisk gåing blant enkelte både sent og tidlig for å forbedre tida både en og to ganger....

Klassisk for tour

Kommende uke er det klassisk teknikk som gjelder i en 6,8 km lang runde i det samme turområdet i Svartholtet rett øst for sentrum. Der vil det også gå unna før Touren avsluttes med en skøyte- og en klassisk etappe i Stavåsen nord for byen. Vi antar at det er ekstra mange skiglade elverumsinger som håper på at skiføret holder seg minst tre uker til i år....

De beste i Tour de ski Elverum - 1. etappe: Kvinner (23 deltagere): Plass Navn Dato Tid Poeng 1 Tonje Andersen Mar 8, 2022 06:22 100 2 Ingrid Vikman Mar 12, 2022 06:25 80 3 Helene Berger Mar 8, 2022 06:53 60 3 Carina Eberhardt Mar 12, 2022 06:53 60 5 Vilde Kvale Mar 13, 2022 06:57 45 6 Rønnaug Skille Mar 12, 2022 07:16 40 7 Berit Schulstad Mar 8, 2022 07:22 36 8 Kristin Sigstad Berge Mar 13, 2022 07:27 32 9 Lisbeth Traaseth Mar 13, 2022 07:47 29 10 Stine Skjæret Mar 13, 2022 07:49 26 Menn (59 deltagere): 1 Kjetil Finstad Mar 12, 2022 05:26 100 2 Martin Sagen Mar 13, 2022 05:27 80 3 Magnus Torp Antonsen Mar 13, 2022 05:29 60 4 Amund Sigstad Mar 12, 2022 05:43 50 4 Simon V Langeland Mar 13, 2022 05:43 50 6 Magnus Engehaugen Mar 12, 2022 05:47 40 7 Anders Nordhagen Rotneberg Mar 7, 2022 05:52 36 8 Petter Sagen Mar 9, 2022 05:57 32 9 Ola Erik Moe Mar 12, 2022 05:59 29 10 Morten Flobakk Mar 13, 2022 06:02 26 11 Jørgen Stensløkken Mar 13, 2022 06:05 24 12 Rune Gilde Mar 11, 2022 06:07 22 13 Per Sole Luseter Mar 12, 2022 06:09 20 14 Helge Sveen Mar 7, 2022 06:11 18 14 Simen Løken Mar 13, 2022 06:11 18 16 Øyvin Bustad Mar 12, 2022 06:12 15 17 Bjørnar Osgjelten Mar 12, 2022 06:13 14 18 Øistein Tønsager Mar 8, 2022 06:16 13 19 Håkon Uthus Mar 10, 2022 06:27 12 20 Rolf Bakken Mar 7, 2022 06:29 11 20 Inge Øyen Mar 12, 2022 06:29 11 20 Øyvind Østbye Mar 13, 2022 06:29 11 23 Henrik Dalan Mar 13, 2022 06:31 8 24 Frode A. Skrutvold Mar 13, 2022 06:33 7 25 Tor Sellevold Mar 8, 2022 06:42 6 26 Morten Framås Mar 9, 2022 06:47 5 27 Martin R Haugen Mar 12, 2022 06:48 4 28 Andreas Høgevold Mar 12, 2022 06:51 3 28 Tor Erik Reinås Mar 13, 2022 06:51 3 30 Fredrik Thompson Mar 13, 2022 06:55 1

