VM Friidrett Innendørs foregår i Beograd i Serbia nå til helgen. I uttaket til det norske laget var opprinnelig Ferdinand Kvan Edman fra Tjalve tatt ut til å løpe 3000 meter, men friidrettsforbundet meldte i forgårs at han hadde trukket seg på grunn av sykdom.

Det betyr at det på Kondis-øvelsene nå er kun Jakob Ingebrigtsen og Hedda Hynne som skal representere de norske fargene. Dessuten skal Håvard Bentdal Ingvaldsen løpe 400 meter og Sondre Guttormsen og Pål Haugen Lillefosse delta i stavsprang.

Det begynner å bli en stund siden det sist ble arrangert VM Innendørs, forrige gang var 2018 i Birmingham, England. VM Innendørs arrangeres normalt hvert annet år, men på grunn av koronapandemien ble mesterskapet i 2020, som skulle avholdes Nanjing i Kina, først utsatt til 2021, og deretter til 2023. Men årets VM går som planlagt, og Nanjing skal arrangere et VM neste år.

Startlistene

Det er nå lagt ut startlister for VM Innendørs.

Hedda Hynne og 800 meter

Hedda Hynne skal løpe kvalifisering på 800 meter på lørdag kl. 11:40. Finalen går søndag kveld kl. 18:05. Men Hedda må ha marginene med seg skal hun ha håp om å nå finalen. Startlistene viser at det er hard konkurranse på 800-meteren:

Startliste kvinner 800 meter:

Personal best Season best World ranking 205 Keely HODGKINSON GBR 1:57.20 1:57.20 1 269 Natoya GOULE JAM 1:58.46 1:58.46 4 368 Halimah NAKAAYI UGA 1:58.58 1:58.58 8 102 Catriona BISSET AUS 1:59.46 1:59.46 9 139 Madeleine KELLY CAN 2:00.11 2:00.11 42 186 Tigist GIRMA ETH 2:00.19 2:00.19 286 Eglay Nafuna NALYANYA KEN 2:00.26 2:00.26 22 377 Olivia BAKER USA 2:00.33 2:00.33 33 316 Angelika CICHOCKA POL 2:00.37 2:00.53 41 285 Naomi KORIR KEN 2:00.66 2:00.66 63 218 Jenny SELMAN GBR 2:00.70 2:00.70 47 178 Lorena MARTÍN ESP 2:01.34 2:01.34 77 202 Isabelle BOFFEY GBR 2:01.37 2:01.37 30 403 Ajee WILSON USA 1:58.29 2:01.38 18 134 Lindsey BUTTERWORTH CAN 2:01.45 2:01.45 40 256 Elena BELLÒ ITA 2:01.45 2:01.45 31 187 Freweyni HAILU ETH 2:01.89 2:01.89 311 Hedda HYNNE NOR 2:00.92 2:02.05 24 243 Síofra CLÉIRIGH BÜTTNER IRL 2:00.58 2:03.18 58 184 Habitam ALEMU ETH 1:58.19 6

Jakob Ingebrigtsen og 1500 meter

Jakob Ingebrigtsen kommer til VM som favoritt. Han er en fersk verdensrekordholder på distansen, satt for akkurat en måned siden. At han også har OL-gull på distansen, fra OL i Bejing i fjor sommer gjør ham ikke til noen mindre favoritt akkurat. Men han møter blant andre Samuel Tefera, som ble nummer to da Jakob satte sin verdensrekord, og som var innehaver av rekorden før han møtte Jakob i Meeting Lievín i Frankrike.

Startliste menn 1500 meter:

Personal best Season best World ranking 351 Jakob INGEBRIGTSEN NOR 3:30.60 3:30.60 2 202 Samuel TEFERA ETH 3:31.04 3:33.70 12 304 Abel KIPSANG KEN 3:34.57 3:34.57 4 190 Adel MECHAAL ESP 3:35.30 3:35.30 8 216 Neil GOURLEY GBR 3:35.32 3:35.32 234 Robert FARKEN GER 3:35.44 3:35.44 20 108 Oliver HOARE AUS 3:32.35 3:35.51 5 201 Teddese LEMI ETH 3:35.84 3:35.84 32 222 George MILLS GBR 3:36.03 3:36.03 41 126 Ismael DEBJANI BEL 3:36.38 3:36.38 17 376 Isaac NADER POR 3:36.50 3:36.50 43 155 Cameron PROCEVIAT CAN 3:36.85 3:36.85 316 Charles GRETHEN LUX 3:37.38 3:37.38 16 184 Ignacio FONTES ESP 3:36.89 3:37.39 9 349 Ferdinand Kvan EDMAN NOR 3:37.39 3:37.39 35 319 Abdelatif SADIKI MAR 3:37.80 3:37.80 29 400 Elzan BIBIC SRB 3:37.84 3:37.84 75 277 Pietro ARESE ITA 3:37.86 3:37.86 64 468 Joshua THOMPSON USA 3:34.77 3:37.96 52 191 Saúl ORDÓÑEZ ESP 3:37.99 3:37.99 214 Charlie DA'VALL GRICE GBR 3:38.00 3:38.00 45 103 Federico BRUNO ARG 3:38.03 3:38.03 42 318 Abdelati EL GUESSE MAR 3:38.22 3:38.22 314 Simas BERTAŠIUS LTU 3:38.32 3:38.32 49 276 Nesim AMSELLEK ITA 3:38.42 3:38.42 101 237 Christoph KESSLER GER 3:38.46 3:38.46 127 106 Jack ANSTEY AUS 3:38.65 3:38.65 105 263 Andrew COSCORAN IRL 3:37.20 3:38.80 33 369 Michal ROZMYS POL 3:36.10 3:38.82 13 269 Luke MCCANN IRL 3:39.02 3:39.02 53 257 István SZÖGI HUN 3:37.55 3:39.03 37 463 Samuel PRAKEL USA 3:36.36 3:39.92 27 232 Amos BARTELSMEYER GER 3:38.16 3:40.25 73 406 Abraham GUEM SSD 3:40.86 119 Eric NZIKWINKUNDA BDI 3:48.08 394 Gaylord SILLY SEY 3:56.24

Program VM Innendørs:

Lørdag 19. mars:

11:40 Forsøk 800 meter - Hedda Hynne, IK Tjalve.

12:15 Forsøk 1500 meter - Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL.

NRK sender: 10:40-11:10 (NRK2) - 11:00-12:30 (NRK1) - 18:10-19:00 (NRK1) - 19:00-19:45 (NRK2) - 19:45-21:30 (NRK3).

Søndag 20. mars:

17:17 Finale stav - Sondre Guttormsen, SK Vidar og Pål Haugen Lillefosse, Fana IL.

18:05 Eventuell finale 800 meter - Hedda Hynne, IK Tjalve.

18:35 Eventuell finale 1500 meter - Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL.

NRK sender: 10:40-12:20 (NRK1) - 17:00-19:00 (NRK1) - 19:00-20:00 (NRK2).

