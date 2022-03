Karoline Bjerkeli Grøvdal skal løpe halvmaraton i New York førstkommende søndag. Det er ikke så ofte hun har prøvd seg på denne distansen, så det blir et spennende løp for Karoline gjennom New Yorks gater. Hun deltok i dette løpet i 2018 også, hun løp da på 1.12.43 og tok tredjeplassen.

Karoline Bjerkeli Grøvdal er i god form denne vinteren, vi så henne sist da hun tok en andreplass i et forrykende løp på 5 km i Valencia i begynnelsen av året, like bak norgesrekorden.

Etter det har hun blant annet vært i høydetrening i Sierra Nevada hele januar.

I et intervju med Jann Post i podcasten «I det lange løp» forteller hun om sine forventninger til søndagens halvmaraton i New York:

– Jeg føler at formen er bra og at den har vært stabilt bra siden før jul egentlig. Så jeg håper jeg har en god dag og kan være med på å prege løpet med å være med i tetgruppa. Det er målet, og så får vi jo se hvordan det går. Men jeg har lyst til å løpe fort og være med å kjempe om pallen.

Sin personlige bestetid på halvmaraton har hun fra 2012, den er på 1:09:41. Løypen i New York er ikke av de aller raskeste, og de beste løperne kommer antagelig å være mer opptatt av plassering enn av tid. Så det kan bli vanskelig å få satt en ny personlig bestetid for Karoline:

– Jeg skulle gjerne hatt en halvmaraton som jeg virkelig kunne få løpt fort, for den persen min fra 2012 er ikke så bra. Men det får jeg heller gjøre til høsten, sier Karoline.