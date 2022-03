Det tradisjonsrike Kvernfjellrennet ble i fjor avlyst på grunn av pandemien, men var i år tilbake på terminlista og ble gjennomført i helga av Øverbygda IL. I den 26 km lange konkurranseklassen var det totalt 13 fullførende.

Nora N. Ulvang, Kjelsås IL vant kvinneklassen ved å tilbakelegge de 26 kilometerne på rett under to timer, nærmere bestemt 1:59:32. Nora er for øvrig datter av tidligere verdensmester og olympisk mester i langrenn Vegard Ulvang og verdensmester i skiskyting Grete Ingeborg Nykkelmo.



Herreklassen ble vunnet av Rune Moen, Lånke IL som gikk på 1:48:32. Rett bak fulgte Kenneth Hårstad, Selbu IL på 1:49:07, mens Bernt Olav Hilmo, som stilte i aldersklasse 61-70 år, kom på 3. plass totalt med 1:51:13.

Nora N. Ulvang i mål som vinner av kvinneklassen i Kvernfjellrennet 2022. (Foto: arrangøren)





Egil Grønseth fikk overlevert utmerkelse fra Tove Kulset etter å ha gått Kvernfjellrennet hele 50 ganger. (Foto: arrangøren)





Det var ingenting å utsette på forholdene og de flotte løypene under årets renn. (Foto: arrangøren)



Startet som et illegalt renn under krigen

Kvernfjellrennet startet som et illegalt renn under krigen og var allerede fra første stund ment å være til heder og minne om alle de som arbeidet og slet med å ta ut kvernstein i Høgfjellet. Den 13. april 1947 ble det første offisielle rennet arrangert. 28 løpere stilte til start, og første vinner ble Ole P. Uglem fra Innbygda. Kvinnene kom med fra 1952, og første vinner her var Jorunn Evjen Brennås. Med unntak av 2-3 år hvor rennet har blitt avlyst på grunn av lite snø, har rennet blitt arrangert sammenhengende siden den offisielle starten i 1947.



I mange år var løypa 42 km. Fra starten på Hyttbakka, gikk løypa videre forbi Hersjøen, til Kråssådalen, runde inn i Høgfjellet, for så å følge traseen fra Kråssådalen tilbake til Hyttbakken igjen. Utover 1980-tallet sank deltagerantallet, og det ble da besluttet å endre både løypetrase og lengde for om mulig å øke deltagelsen. Løypa er nå 28 km, og har følgende trase: Synnåsen – Vorfelet – Vitjenna - Vorfjellet - via Sterkjørlen tilbak til Synnåsen. En kortere familievennlig trase på 16 km går inn til Storgråna - Sterkjølen - Blekbrua - tilbake til Synnåsen.



Komplette resultater i konkurranseklassen

Damer 21-30 år

1. Nora Ulvang, Kjelsås IL 1:59:32

Damer 51-60 år

1. Sissel Moslet Finsrud, Tiller IL 2:36:26

2. Siv Grete Moslet Evensen Malm IL 2:36:27

Jenter 17-20 år

1. Ingrid Dullum, Stjørdals Blink 2:15:21

Menn 21-30 år

1. Kristian Finsrud, Tiller IL 2:24:32

Menn 31-40 år

1. Kenneth Hårstad, SELBU IL 1:49:07

2. Håvard Kirkvold, TYDAL IL 1:53:43

Menn 41-50 år

1. Rune Moen, Lånke IL 1:48:32

2. Stian Vallestad Alvær, Førde IL 2:37:48

Menn 61-70 år

1. Bernt Olav Hilmo, Byåsen skiklubb 1:51:13

2. Arne Mikkelsen, NTNU BIL 2:06:33

Menn 70+

1. Halvor Hoveid, Papirpedagogene 2:06:27

2. Anders Waage, Freidig IL 2:11:14

